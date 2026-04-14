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14 de abril de 2026 - 22:49
Copa Libertadores

EN VIVO: Boca Juniors vence 2 a 0 a Barcelona

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Boca Juniors vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

En la Bombonera, el conjunto local supera por dos goles a Barcelona, con las anotaciones de Lautaro Di Lollo (38' 1T) y Santiago Ascacíbar (35' 2T).

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Las estadísticas del encuentro entre Boca Juniors y Barcelona de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Boca Juniors (37%) VS Barcelona (63%)
  • Tiros al arco: Boca Juniors (9) VS Barcelona (2)
  • Fouls cometidos: Boca Juniors (7) VS Barcelona (14)
  • Pases Correctos: Boca Juniors (419) VS Barcelona (212)
  • Pases Incorrectos: Boca Juniors (74) VS Barcelona (47)
  • Recuperaciones: Boca Juniors (11) VS Barcelona (8)
  • Tarjetas Amarillas: Boca Juniors (1) VS Barcelona (2)
Así llegan Boca Juniors y Barcelona

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Libertadores

Boca Juniors viene de ganar en su encuentro anterior a U. Católica con un marcador de 2-1.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Copa Libertadores

Barcelona llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Cruzeiro.

Mientras que El Xeneize tiene 3 puntos, lleva convertidos 2 goles y avanza como líder del Grupo D, Barcelona está en el fondo de la tabla sin haber sumado unidades.

Wilmar Roldán Pérez fue el árbitro escogido para el partido en la Bombonera.

Formación de Boca Juniors hoy

Claudio Úbeda eligió una alineación 4-4-2 con Agustín Marchesín en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en el medio; y Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro en la delantera.

Formación de Barcelona hoy

Por su parte, César Farías presentó un esquema táctico 5-3-2 con el portero José Contreras; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa, Gustavo Vallecilla en el muro defensivo; Matías Lugo, Jhonny Quiñónez y Jefferson Intriago en el centro del campo; y Luis Ángel Cano y Darío Benedetto como delanteros.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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