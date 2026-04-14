EN VIVO: Boca Juniors vence 2 a 0 a Barcelona

En la Bombonera, el conjunto local supera por dos goles a Barcelona, con las anotaciones de Lautaro Di Lollo (38' 1T) y Santiago Ascacíbar (35' 2T).

Cerro Porteño venció a Junior 1 a 0 en la Nueva Olla

EN VIVO: Bolívar pone el empate 1-1 ante Dep. La Guaira

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Boca Juniors viene de ganar en su encuentro anterior a U. Católica con un marcador de 2-1.

Barcelona llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Cruzeiro.

Mientras que El Xeneize tiene 3 puntos, lleva convertidos 2 goles y avanza como líder del Grupo D, Barcelona está en el fondo de la tabla sin haber sumado unidades.

Wilmar Roldán Pérez fue el árbitro escogido para el partido en la Bombonera.

Formación de Boca Juniors hoy

Claudio Úbeda eligió una alineación 4-4-2 con Agustín Marchesín en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en el medio; y Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro en la delantera.

Formación de Barcelona hoy

Por su parte, César Farías presentó un esquema táctico 5-3-2 con el portero José Contreras; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa, Gustavo Vallecilla en el muro defensivo; Matías Lugo, Jhonny Quiñónez y Jefferson Intriago en el centro del campo; y Luis Ángel Cano y Darío Benedetto como delanteros.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)