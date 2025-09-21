EN VIVO: Def. Unidos y Nueva Chicago están jugando por la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional: 0-0

EN VIVO: Alvarado es superior a Los Andes y lo vence por 1-0

EN VIVO: Almirante Brown y Def. de Belgrano empatan 0-0 y se van al entretiempo

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Def. Unidos recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Estudiantes (BA). En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 perdidos. Ha recibido 9 goles y registró 3 a favor.

Nueva Chicago llega triunfante luego de ver caer a Gimnasia (J) con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 2 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Gigante de Villa Fox fue Lucas Comesaña.

Formación probable de Def. Unidos

Santiago Davio propuso una alineación 4-4-2 con Mauricio Aquino en el arco; Juan Cruz Argüello, Federico Marchesini, Facundo Rassol y Luis Olivera como defensores; Benjamín Ortíz, Sebastián Sánchez, Tomás Ferreyra y Enzo Trinidad como centrocampistas; y Alejandro Toledo y Martín Giménez como delanteros.

Formación probable de Nueva Chicago

Por su parte, Gastón Lotito se decidió por un esquema 4-4-2, con Facundo Ferrero defendiendo el arco; Adrián Martínez, Julián Rodríguez Vuotto, Román Zalazar, Daniel Abello como zagueros; Gustavo Fernández, Emiliano Méndez, Brandon Cortés y Diego Arroyo en el centro del campo; y con Nazareno Petrecca y Iván Maggi como atacantes.

© 2020 DataFactory

FUENTE: nota.texto7