domingo 21 de septiembre de 2025

21 de septiembre de 2025 - 15:53
B Nacional

EN VIVO: Def. Unidos y Nueva Chicago están jugando por la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional: 0-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Def. Unidos vs Nueva Chicago: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

    La previa del encuentro entre Def. Unidos y Nueva Chicago por Primera Nacional 2025 :

Así llegan Def. Unidos y Nueva Chicago

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Def. Unidos en partidos de la Primera Nacional

Def. Unidos recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Estudiantes (BA). En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 perdidos. Ha recibido 9 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Nueva Chicago en partidos de la Primera Nacional

Nueva Chicago llega triunfante luego de ver caer a Gimnasia (J) con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 2 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Gigante de Villa Fox fue Lucas Comesaña.

Formación probable de Def. Unidos

Santiago Davio propuso una alineación 4-4-2 con Mauricio Aquino en el arco; Juan Cruz Argüello, Federico Marchesini, Facundo Rassol y Luis Olivera como defensores; Benjamín Ortíz, Sebastián Sánchez, Tomás Ferreyra y Enzo Trinidad como centrocampistas; y Alejandro Toledo y Martín Giménez como delanteros.

Formación probable de Nueva Chicago

Por su parte, Gastón Lotito se decidió por un esquema 4-4-2, con Facundo Ferrero defendiendo el arco; Adrián Martínez, Julián Rodríguez Vuotto, Román Zalazar, Daniel Abello como zagueros; Gustavo Fernández, Emiliano Méndez, Brandon Cortés y Diego Arroyo en el centro del campo; y con Nazareno Petrecca y Iván Maggi como atacantes.

