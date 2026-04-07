EN VIVO: Dep. La Guaira y Fluminense empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo

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Los equipos ya están en el campo de juego para jugar la etapa complementaria. El local y la visita no se sacan ventaja en el encuentro en el Coloso de Los Chaguaramos.

Las estadísticas del encuentro entre Dep. La Guaira y Fluminense de la Copa Libertadores: Posesión: Dep. La Guaira (59%) VS Fluminense (41%)

(59%) VS (41%) Tiros al arco: Dep. La Guaira (2) VS Fluminense (10)

(2) VS (10) Fouls cometidos: Dep. La Guaira (4) VS Fluminense (5)

(4) VS (5) Pases Correctos: Dep. La Guaira (155) VS Fluminense (256)

(155) VS (256) Pases Incorrectos: Dep. La Guaira (32) VS Fluminense (37)

(32) VS (37) Recuperaciones: Dep. La Guaira (4) VS Fluminense (1)

(4) VS (1) Tiros Libres: Dep. La Guaira (1) VS Fluminense (0) El árbitro designado para el encuentro fue José Burgos.

Formación de Dep. La Guaira hoy El equipo dirigido por Héctor Bidoglio plantea su juego con una formación 4-3-3 con Cristopher Varela en el arco; Luis Peña, Carlos Rivero, Diego Osío y Jorge Gutiérrez en defensa; Rommell Ibarra, Jose Correa y Juan Perdomo en el medio; y Franco Cáceres, José Meza y Flabián Londoño en la delantera.

Formación de Fluminense hoy Por su parte, los conducidos por Luis Zubeldía se paran en la cancha con una estrategia 4-3-3 con Fábio defendiendo la portería; Samuel Xavier, Jemmes, Juan Freytes, Renê en la zaga; Hércules, Mattheus Martinelli y Luciano Acosta en el centro del campo; y con Agustín Canobbio, John Kennedy y Jefferson Savarino en el ataque.

© 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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