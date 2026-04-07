EN VIVO: Independiente Riv. (M) es superior a Bolívar y lo vence por 1-0

Indep.Mza. avanza en el marcador y se imponen a Bolívar en el Mundialista de Mendoza. El gol del conjunto anfitrión es de Carlos Lampe (1' 1T, en contra).
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Indep.Mza. avanza en el marcador y se imponen a Bolívar en el Mundialista de Mendoza. El gol del conjunto anfitrión es de Carlos Lampe (1' 1T, en contra).
José Cabero Rebolledo fue el árbitro que dirigió el partido en el Mundialista de Mendoza.
El entrenador Alfredo Berti salió a la cancha con una formación 5-4-1 con Nicolás Bolcato en la portería; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez en la línea defensiva; Fabrizio Sartori, José Florentín, Matías Fernandez y Sebastián Villa en el mediocampo; y Alex Arce en el ataque.
Por su parte, Flavio Robatto paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Carlos Lampe en el arco; Jesús Sagredo, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo como defensa; Leonel Justiniano, Robson Tome, Brian Oyola, Christian Alemán y Dorny Romero en la mitad; y con Martín Cauteruccio en la delantera.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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