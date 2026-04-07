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7 de abril de 2026 - 19:37
Copa Libertadores

EN VIVO: Independiente Riv. (M) es superior a Bolívar y lo vence por 1-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Independiente Riv. (M) vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo C de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Indep.Mza. avanza en el marcador y se imponen a Bolívar en el Mundialista de Mendoza. El gol del conjunto anfitrión es de Carlos Lampe (1' 1T, en contra).

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Las estadísticas del encuentro entre Independiente Riv. (M) y Bolívar de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Independiente Riv. (M) (67%) VS Bolívar (33%)
  • Tiros al arco: Independiente Riv. (M) (1) VS Bolívar (2)
  • Fouls cometidos: Independiente Riv. (M) (3) VS Bolívar (1)
  • Pases Correctos: Independiente Riv. (M) (55) VS Bolívar (157)
  • Pases Incorrectos: Independiente Riv. (M) (13) VS Bolívar (34)
  • Recuperaciones: Independiente Riv. (M) (12) VS Bolívar (6)
  • Tarjetas Amarillas: Independiente Riv. (M) (1) VS Bolívar (0)
  • Tiros Libres: Independiente Riv. (M) (0) VS Bolívar (1)

La previa del encuentro entre Independiente Riv. (M) y Bolívar por Copa Libertadores 2026 :

José Cabero Rebolledo fue el árbitro que dirigió el partido en el Mundialista de Mendoza.

Formación de Independiente Riv. (M) hoy

El entrenador Alfredo Berti salió a la cancha con una formación 5-4-1 con Nicolás Bolcato en la portería; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez en la línea defensiva; Fabrizio Sartori, José Florentín, Matías Fernandez y Sebastián Villa en el mediocampo; y Alex Arce en el ataque.

Formación de Bolívar hoy

Por su parte, Flavio Robatto paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Carlos Lampe en el arco; Jesús Sagredo, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo como defensa; Leonel Justiniano, Robson Tome, Brian Oyola, Christian Alemán y Dorny Romero en la mitad; y con Martín Cauteruccio en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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