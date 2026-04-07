EN VIVO: Independiente Riv. (M) es superior a Bolívar y lo vence por 1-0

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Indep.Mza. avanza en el marcador y se imponen a Bolívar en el Mundialista de Mendoza. El gol del conjunto anfitrión es de Carlos Lampe (1' 1T, en contra).

Las estadísticas del encuentro entre Independiente Riv. (M) y Bolívar de la Copa Libertadores: Posesión: Independiente Riv. (M) (67%) VS Bolívar (33%)

(67%) VS (33%) Tiros al arco: Independiente Riv. (M) (1) VS Bolívar (2)

(1) VS (2) Fouls cometidos: Independiente Riv. (M) (3) VS Bolívar (1)

(3) VS (1) Pases Correctos: Independiente Riv. (M) (55) VS Bolívar (157)

(55) VS (157) Pases Incorrectos: Independiente Riv. (M) (13) VS Bolívar (34)

(13) VS (34) Recuperaciones: Independiente Riv. (M) (12) VS Bolívar (6)

(12) VS (6) Tarjetas Amarillas: Independiente Riv. (M) (1) VS Bolívar (0)

(1) VS (0) Tiros Libres: Independiente Riv. (M) (0) VS Bolívar (1) La previa del encuentro entre Independiente Riv. (M) y Bolívar por Copa Libertadores 2026 :

José Cabero Rebolledo fue el árbitro que dirigió el partido en el Mundialista de Mendoza.

Formación de Independiente Riv. (M) hoy El entrenador Alfredo Berti salió a la cancha con una formación 5-4-1 con Nicolás Bolcato en la portería; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez en la línea defensiva; Fabrizio Sartori, José Florentín, Matías Fernandez y Sebastián Villa en el mediocampo; y Alex Arce en el ataque.

Formación de Bolívar hoy Por su parte, Flavio Robatto paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Carlos Lampe en el arco; Jesús Sagredo, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo como defensa; Leonel Justiniano, Robson Tome, Brian Oyola, Christian Alemán y Dorny Romero en la mitad; y con Martín Cauteruccio en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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