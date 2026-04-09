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9 de abril de 2026 - 23:33
Copa Libertadores

EN VIVO: El partido se pone 1 a 0 a favor de Santa Fe

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Santa Fe vs Peñarol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

¡Se abre el marcador! Al minuto 19, llegó el gol de Emanuel Olivera y los locales se quedan con la victoria parcial frente a Peñarol.

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Las estadísticas del encuentro entre Santa Fe y Peñarol de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Santa Fe (43%) VS Peñarol (57%)
  • Tiros al arco: Santa Fe (0) VS Peñarol (3)
  • Fouls cometidos: Santa Fe (3) VS Peñarol (2)
  • Pases Correctos: Santa Fe (109) VS Peñarol (60)
  • Pases Incorrectos: Santa Fe (8) VS Peñarol (24)
  • Recuperaciones: Santa Fe (8) VS Peñarol (5)
  • Tarjetas Amarillas: Santa Fe (1) VS Peñarol (0)
  • Tiros Libres: Santa Fe (0) VS Peñarol (2)

La previa del encuentro entre Santa Fe y Peñarol por Copa Libertadores 2026 :

El juez elegido para dirigir el partido en el Campín fue Jesús Valenzuela Sáez.

Formación de Santa Fe hoy

El técnico Pablo Repetto dispuso una formación 4-3-3 con Andrés Mosquera bajo los tres palos; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno y Christian Mafla en la zaga; Yilmar Velásquez, Daniel Torres y Jhojan Torres en la mitad de cancha; y Luis Palacios, Hugo Rodallega y Omar Fernández como delanteros.

Formación de Peñarol hoy

Por su parte, Diego Aguirre sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera en el muro defensivo; Jesús Trindade, Eric Remedi, Luis Angulo, Leonardo Fernández y Nicolás Fernández en el centro del campo; y Matías Arezo en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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