EN VIVO: El partido se pone 1 a 0 a favor de Santa Fe

¡Se abre el marcador! Al minuto 19, llegó el gol de Emanuel Olivera y los locales se quedan con la victoria parcial frente a Peñarol.
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¡Se abre el marcador! Al minuto 19, llegó el gol de Emanuel Olivera y los locales se quedan con la victoria parcial frente a Peñarol.
El juez elegido para dirigir el partido en el Campín fue Jesús Valenzuela Sáez.
El técnico Pablo Repetto dispuso una formación 4-3-3 con Andrés Mosquera bajo los tres palos; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno y Christian Mafla en la zaga; Yilmar Velásquez, Daniel Torres y Jhojan Torres en la mitad de cancha; y Luis Palacios, Hugo Rodallega y Omar Fernández como delanteros.
Por su parte, Diego Aguirre sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera en el muro defensivo; Jesús Trindade, Eric Remedi, Luis Angulo, Leonardo Fernández y Nicolás Fernández en el centro del campo; y Matías Arezo en la delantera.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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