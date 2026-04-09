EN VIVO: El partido se pone 1 a 0 a favor de Santa Fe

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¡Se abre el marcador! Al minuto 19, llegó el gol de Emanuel Olivera y los locales se quedan con la victoria parcial frente a Peñarol.

Las estadísticas del encuentro entre Santa Fe y Peñarol de la Copa Libertadores: Posesión: Santa Fe (43%) VS Peñarol (57%)

(43%) VS (57%) Tiros al arco: Santa Fe (0) VS Peñarol (3)

(0) VS (3) Fouls cometidos: Santa Fe (3) VS Peñarol (2)

(3) VS (2) Pases Correctos: Santa Fe (109) VS Peñarol (60)

(109) VS (60) Pases Incorrectos: Santa Fe (8) VS Peñarol (24)

(8) VS (24) Recuperaciones: Santa Fe (8) VS Peñarol (5)

(8) VS (5) Tarjetas Amarillas: Santa Fe (1) VS Peñarol (0)

(1) VS (0) Tiros Libres: Santa Fe (0) VS Peñarol (2) La previa del encuentro entre Santa Fe y Peñarol por Copa Libertadores 2026 :

El juez elegido para dirigir el partido en el Campín fue Jesús Valenzuela Sáez.

Formación de Santa Fe hoy El técnico Pablo Repetto dispuso una formación 4-3-3 con Andrés Mosquera bajo los tres palos; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno y Christian Mafla en la zaga; Yilmar Velásquez, Daniel Torres y Jhojan Torres en la mitad de cancha; y Luis Palacios, Hugo Rodallega y Omar Fernández como delanteros.

Formación de Peñarol hoy Por su parte, Diego Aguirre sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera en el muro defensivo; Jesús Trindade, Eric Remedi, Luis Angulo, Leonardo Fernández y Nicolás Fernández en el centro del campo; y Matías Arezo en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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