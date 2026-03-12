EN VIVO: River Plate no se da por vencido y pone el partido 2 a 1

En el minuto 84, el gol de Gonzalo Montiel deja como ganador parcial a el Millonario. Con un marcador de 2-1 en la Quema.
Huracán tiene pendiente su enfrentamiento con Racing Club que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
River Plate tiene pendiente su enfrentamiento con Atlético Tucumán que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
El juez elegido para dirigir el partido en la Quema fue Nicolás Ramírez.
El técnico Diego Martínez dispuso una formación 4-3-3 con Hernán Galíndez bajo los tres palos; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo y César Ibáñez en la zaga; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda y Óscar Romero en la mitad de cancha; y Thaiel Peralta, Jordy Caicedo y Alejandro Martínez como delanteros.
Por su parte, Eduardo Coudet sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña en el muro defensivo; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Kendry Páez, Tomás Galván y Ian Subiabre en el centro del campo; y Sebastián Driussi en la delantera.
