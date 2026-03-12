EN VIVO: River Plate no se da por vencido y pone el partido 2 a 1

BsAs (DataFactory)

En el minuto 84, el gol de Gonzalo Montiel deja como ganador parcial a el Millonario. Con un marcador de 2-1 en la Quema.

Las estadísticas del encuentro entre Huracán y River Plate del Apertura: Posesión: Huracán (61%) VS River Plate (39%)

(61%) VS (39%) Tiros al arco: Huracán (6) VS River Plate (6)

(6) VS (6) Fouls cometidos: Huracán (8) VS River Plate (10)

(8) VS (10) Pases Correctos: Huracán (176) VS River Plate (352)

(176) VS (352) Pases Incorrectos: Huracán (49) VS River Plate (55)

(49) VS (55) Recuperaciones: Huracán (16) VS River Plate (11)

(16) VS (11) Tarjetas Amarillas: Huracán (4) VS River Plate (2)

(4) VS (2) Tarjetas Rojas: Huracán (1) VS River Plate (1)

(1) VS (1) Tiros Libres: Huracán (1) VS River Plate (0) Así llegan Huracán y River Plate Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura Huracán tiene pendiente su enfrentamiento con Racing Club que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura River Plate tiene pendiente su enfrentamiento con Atlético Tucumán que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

El juez elegido para dirigir el partido en la Quema fue Nicolás Ramírez.

Formación de Huracán hoy El técnico Diego Martínez dispuso una formación 4-3-3 con Hernán Galíndez bajo los tres palos; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo y César Ibáñez en la zaga; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda y Óscar Romero en la mitad de cancha; y Thaiel Peralta, Jordy Caicedo y Alejandro Martínez como delanteros. Formación de River Plate hoy Por su parte, Eduardo Coudet sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña en el muro defensivo; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Kendry Páez, Tomás Galván y Ian Subiabre en el centro del campo; y Sebastián Driussi en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.