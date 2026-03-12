jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 23:22
Liga Profesional

EN VIVO: River Plate no se da por vencido y pone el partido 2 a 1

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Huracán vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura
BsAs (DataFactory)

En el minuto 84, el gol de Gonzalo Montiel deja como ganador parcial a el Millonario. Con un marcador de 2-1 en la Quema.

Las estadísticas del encuentro entre Huracán y River Plate del Apertura:

  • Posesión: Huracán (61%) VS River Plate (39%)
  • Tiros al arco: Huracán (6) VS River Plate (6)
  • Fouls cometidos: Huracán (8) VS River Plate (10)
  • Pases Correctos: Huracán (176) VS River Plate (352)
  • Pases Incorrectos: Huracán (49) VS River Plate (55)
  • Recuperaciones: Huracán (16) VS River Plate (11)
  • Tarjetas Amarillas: Huracán (4) VS River Plate (2)
  • Tarjetas Rojas: Huracán (1) VS River Plate (1)
  • Tiros Libres: Huracán (1) VS River Plate (0)
Así llegan Huracán y River Plate
Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura

Huracán tiene pendiente su enfrentamiento con Racing Club que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura

River Plate tiene pendiente su enfrentamiento con Atlético Tucumán que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

El juez elegido para dirigir el partido en la Quema fue Nicolás Ramírez.

Formación de Huracán hoy

El técnico Diego Martínez dispuso una formación 4-3-3 con Hernán Galíndez bajo los tres palos; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo y César Ibáñez en la zaga; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda y Óscar Romero en la mitad de cancha; y Thaiel Peralta, Jordy Caicedo y Alejandro Martínez como delanteros.

Formación de River Plate hoy

Por su parte, Eduardo Coudet sale al ruedo con una estrategia 4-5-1, con el portero Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña en el muro defensivo; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Kendry Páez, Tomás Galván y Ian Subiabre en el centro del campo; y Sebastián Driussi en la delantera.

FUENTE: BsAs (DataFactory)

