sábado 21 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de febrero de 2026 - 22:48
Liga Profesional

EN VIVO: Empate 0-0 en el segundo tiempo entre Central Córdoba (SE) y Tigre

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Central Córdoba (SE) vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
BsAs (DataFactory)

¡Segundos 45 minutos en marcha en el estadio Único Madre de Ciudades! Durante la primera etapa, Central Córdoba (SE) y Tigre no pudieron romper la red rival y están 0 a 0.

Lee además
dep. riestra y huracan terminaron sin goles

Dep. Riestra y Huracán terminaron sin goles
doblete de tiziano perrotta en la goleada 3-0 de banfield frente a newell`s

Doblete de Tiziano Perrotta en la goleada 3-0 de Banfield frente a Newell`s

Las estadísticas del encuentro entre Central Córdoba (SE) y Tigre del Apertura:

  • Tiros al arco: Central Córdoba (SE) (3) VS Tigre (0)
  • Fouls cometidos: Central Córdoba (SE) (11) VS Tigre (6)
  • Tarjetas Amarillas: Central Córdoba (SE) (3) VS Tigre (1)
  • Tiros Libres: Central Córdoba (SE) (1) VS Tigre (1)
Así llegan Central Córdoba (SE) y Tigre

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura

Central Córdoba (SE) sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Instituto. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 1 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura

Tigre viene de derrotar a Aldosivi con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Anotó 11 goles y le han convertido 3 en su arco.

El árbitro Nazareno Arasa fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Central Córdoba (SE) hoy

El estratega Lucas Pusineri apostó por una formación 4-5-1 con Alan Aguerre bajo los tres palos; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Agustín Quiroga en la zaga; Matías Vera, Yuri Casermeiro, Marco Iacobellis, Lucas González y Alan Laprida en el medio; y Michael Santos como atacante.

Formación de Tigre hoy

Por su parte, el entrenador Diego Dabove planteó un esquema táctico 4-4-2 con Felipe Zenobio en la portería; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez en la línea defensiva; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes y Santiago López en el mediocampo; y Ignacio Russo y David Romero en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dep. Riestra y Huracán terminaron sin goles

Doblete de Tiziano Perrotta en la goleada 3-0 de Banfield frente a Newell`s

Platense derrotó 1-0 a Barracas Central con un gol agónico

Independiente Riv. (M) gana 3-2 a Independiente con doblete de Fabrizio Sartori

Se posterga el partido entre Aldosivi y Argentinos Juniors

Lo que se lee ahora
El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño
Orgullo.

El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda
Tragedia.

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda

Barrio Arenal: sector por donde fue el caso de maltrato animal. video
Maltrato.

El triste relato de la dueña de la perra mutilada en El Arenal: "La dejaron toda cortada, fue horrible"

Así será el croonograma de vacunación y castración la próxima semana
Mascotas.

Cronograma de vacunación y castración para la próxima semana

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida - Imagen de archivo
Tránsito.

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel