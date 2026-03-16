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16 de marzo de 2026 - 19:20
Liga Profesional

EN VIVO: Finaliza la primera parte con ventaja 2-0 para Defensa y Justicia sobre San Lorenzo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

San Lorenzo vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El Halcón se va al descanso con el marcador a favor por 2-0. Los autores de los goles de la victoria parcial fueron Elías Pereyra (1' 1T) y Juan Manuel Gutiérrez (44' 1T). El Ciclón tiene 45 minutos para revertir el resultado.

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Las estadísticas del encuentro entre San Lorenzo y Defensa y Justicia del Apertura:

  • Posesión: San Lorenzo (42%) VS Defensa y Justicia (58%)
  • Tiros al arco: San Lorenzo (5) VS Defensa y Justicia (1)
  • Fouls cometidos: San Lorenzo (2) VS Defensa y Justicia (2)
  • Pases Correctos: San Lorenzo (214) VS Defensa y Justicia (133)
  • Pases Incorrectos: San Lorenzo (44) VS Defensa y Justicia (33)
  • Recuperaciones: San Lorenzo (7) VS Defensa y Justicia (6)
Así llegan San Lorenzo y Defensa y Justicia

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura

En la jornada previa, San Lorenzo igualó 1-1 el juego ante Boca Juniors. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 empates, en los que le han convertido 2 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Defensa y Justicia logró empatar 1-1 ante Central Córdoba (SE). Sus últimos 4 encuentros también terminaron empatados. En esos partidos, le han convertido 3 goles y registró solo 3 a favor.

El partido en el Nuevo Gasómetro fue dirigido por el árbitro Pablo Dóvalo.

Formación de San Lorenzo hoy

Damián Ayude presentó una alineación 4-5-1 con Orlando Gill en la portería; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo y Mathías De Ritis en la línea defensiva; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Agustín Ladstatter, Luciano Vietto y Facundo Gulli en el mediocampo; y Alexis Cuello en la delantera.

Formación de Defensa y Justicia hoy

Por su parte, el entrenador Mariano Soso ha decidido parar un esquema 5-2-3, con el arquero Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Damián Fernández, Elías Pereyra como defensores; Santiago Sosa Yung y Aarón Molinas como centrocampistas; y Agustín Hausch, Rubén Botta y Juan Manuel Gutiérrez como delanteros.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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