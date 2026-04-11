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11 de abril de 2026 - 16:26
Liga Profesional

EN VIVO: Independiente Riv. (M) se va al descanso con ventaja parcial 2-1 ante Argentinos Juniors

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Independiente Riv. (M) vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Llega el entretiempo en el estadio Bautista Gargantini. Indep.Mza. se impone 2-1 ante el Bicho y luchará por mantener la ventaja en el complemento. Los autores de los goles del local fueron de Juan Manuel Elordi (8' 1T) y Leonel Bucca (22' 1T).

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Las estadísticas del encuentro entre Independiente Riv. (M) y Argentinos Juniors del Apertura:

  • Tiros al arco: Independiente Riv. (M) (2) VS Argentinos Juniors (0)
  • Fouls cometidos: Independiente Riv. (M) (7) VS Argentinos Juniors (5)
  • Pases Correctos: Independiente Riv. (M) (2) VS Argentinos Juniors (1)
  • Tarjetas Amarillas: Independiente Riv. (M) (2) VS Argentinos Juniors (3)
  • Tarjetas Rojas: Independiente Riv. (M) (0) VS Argentinos Juniors (1)
  • Tiros Libres: Independiente Riv. (M) (1) VS Argentinos Juniors (0)
Así llegan Independiente Riv. (M) y Argentinos Juniors

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura

Independiente Riv. (M) ganó por 2-0 el juego pasado ante Tigre. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Argentinos Juniors derrotó 3-2 a Banfield. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 empate. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 4 en su arco.

Darío Herrera fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Bautista Gargantini.

Formación de Independiente Riv. (M) hoy

Alfredo Berti presentó una alineación 4-3-3 con Nicolás Bolcato defendiendo la portería; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella y Juan Manuel Elordi en la zaga; Leonel Bucca, Tomas Bottari y Gonzalo Ríos en el centro del campo; y con Matías Fernandez, Fabrizio Sartori y Rodrigo Atencio en el ataque.

Formación de Argentinos Juniors hoy

Por su parte, Nicolás Diez salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Brayan Cortés en la portería; Kevin Coronel, Erik Godoy, Román Riquelme, Sebastián Prieto en la línea defensiva; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros y Hernán López Muñoz en el mediocampo; y Iván Morales en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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