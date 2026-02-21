sábado 21 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de febrero de 2026 - 21:12
Liga Profesional

EN VIVO: Inicia el segundo tiempo con empate 0-0 entre Dep. Riestra y Huracán

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Dep. Riestra vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
BsAs (DataFactory)

¡Ya llegan los equipos al terreno de juego! Dep. Riestra y Huracán no lograron anotar en la primera etapa y el marcador parcial está 0-0 en el estadio Guillermo Laza.

Lee además
doblete de tiziano perrotta en la goleada 3-0 de banfield frente a newell`s

Doblete de Tiziano Perrotta en la goleada 3-0 de Banfield frente a Newell`s
platense derroto 1-0 a barracas central con un gol agonico

Platense derrotó 1-0 a Barracas Central con un gol agónico

Las estadísticas del encuentro entre Dep. Riestra y Huracán del Apertura:

  • Tiros al arco: Dep. Riestra (7) VS Huracán (2)
  • Fouls cometidos: Dep. Riestra (19) VS Huracán (9)
  • Tarjetas Amarillas: Dep. Riestra (3) VS Huracán (2)
  • Tarjetas Rojas: Dep. Riestra (0) VS Huracán (1)
  • Tiros Libres: Dep. Riestra (4) VS Huracán (1)
Así llegan Dep. Riestra y Huracán

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura

Dep. Riestra igualó 1-1 frente a Newell`s. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 5 goles y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura

Huracán viene de un triunfo 1 a 0 frente a Sarmiento. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 5 goles y le metieron 4 en su arco.

Fernando Echenique fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Guillermo Laza.

Formación de Dep. Riestra hoy

El entrenador Gustavo Benítez salió a la cancha con una formación 3-4-3 con Ignacio Arce en la portería; Facundo Miño, Cristian Paz y Juan Cruz Randazzo en la línea defensiva; Nicolás Sansotre, Nicolás Watson, Jonatan Goitía y Pedro Ramírez en el mediocampo; y Antony Alonso, Jonathan Herrera y Nicolás Benegas en el ataque.

Formación de Huracán hoy

Por su parte, Diego Martínez paró en el campo una estrategia 4-3-3 con Hernán Galíndez en el arco; Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez como defensa; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller y Leonardo Gil en la mitad; y con Oscar Cortés, Jordy Caicedo y Alejandro Martínez en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Doblete de Tiziano Perrotta en la goleada 3-0 de Banfield frente a Newell`s

Platense derrotó 1-0 a Barracas Central con un gol agónico

Independiente Riv. (M) gana 3-2 a Independiente con doblete de Fabrizio Sartori

Se posterga el partido entre Aldosivi y Argentinos Juniors

Central Córdoba (SE) vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Lo que se lee ahora
El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño
Orgullo.

El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

Barrio Arenal: sector por donde fue el caso de maltrato animal. video
Maltrato.

El triste relato de la dueña de la perra mutilada en El Arenal: "La dejaron toda cortada, fue horrible"

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda
Tragedia.

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda

Así será el croonograma de vacunación y castración la próxima semana
Mascotas.

Cronograma de vacunación y castración para la próxima semana

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida - Imagen de archivo
Tránsito.

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel