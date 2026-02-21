EN VIVO: Inicia el segundo tiempo con empate 0-0 entre Dep. Riestra y Huracán

¡Ya llegan los equipos al terreno de juego! Dep. Riestra y Huracán no lograron anotar en la primera etapa y el marcador parcial está 0-0 en el estadio Guillermo Laza.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
¡Ya llegan los equipos al terreno de juego! Dep. Riestra y Huracán no lograron anotar en la primera etapa y el marcador parcial está 0-0 en el estadio Guillermo Laza.
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Dep. Riestra igualó 1-1 frente a Newell`s. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 5 goles y registró solo 2 a favor.
Huracán viene de un triunfo 1 a 0 frente a Sarmiento. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 5 goles y le metieron 4 en su arco.
Fernando Echenique fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Guillermo Laza.
El entrenador Gustavo Benítez salió a la cancha con una formación 3-4-3 con Ignacio Arce en la portería; Facundo Miño, Cristian Paz y Juan Cruz Randazzo en la línea defensiva; Nicolás Sansotre, Nicolás Watson, Jonatan Goitía y Pedro Ramírez en el mediocampo; y Antony Alonso, Jonathan Herrera y Nicolás Benegas en el ataque.
Por su parte, Diego Martínez paró en el campo una estrategia 4-3-3 con Hernán Galíndez en el arco; Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez como defensa; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller y Leonardo Gil en la mitad; y con Oscar Cortés, Jordy Caicedo y Alejandro Martínez en la delantera.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.