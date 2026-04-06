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6 de abril de 2026 - 22:02
Liga Profesional

EN VIVO: Instituto gana 1 a 0 en el Olímpico de Córdoba

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Instituto vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Los locales abren el marcador al minuto 24. El delantero Nicolás Guerra anota y La Gloria se queda con la victoria parcial frente a el Halcón.

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Las estadísticas del encuentro entre Instituto y Defensa y Justicia del Apertura:

  • Tiros al arco: Instituto (2) VS Defensa y Justicia (2)
  • Fouls cometidos: Instituto (4) VS Defensa y Justicia (3)
  • Pases Correctos: Instituto (1) VS Defensa y Justicia (0)
  • Tiros Libres: Instituto (1) VS Defensa y Justicia (1)

La previa del encuentro entre Instituto y Defensa y Justicia por Torneo Apertura 2026 :

Así llegan Instituto y Defensa y Justicia

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura

Instituto no pudo ante Boca Juniors en el Alberto J. Armando. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura

Defensa y Justicia venció 2-0 a Unión en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha empatado 3, con 9 goles en el arco rival y 4 en su portería.

Andrés Merlos fue el árbitro escogido para el partido en el Olímpico de Córdoba.

Formación de Instituto hoy

Diego Flores eligió una alineación 5-2-3 con Manuel Roffo en el arco; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Diego Sosa en defensa; Gustavo Abregú y Gastón Lodico en el medio; y Jhon Córdoba, Nicolás Guerra y Alex Luna en la delantera.

Formación de Defensa y Justicia hoy

Por su parte, Mariano Soso presentó un esquema táctico 5-2-3 con el portero Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Damián Fernández, Emiliano Amor, David Martínez, Elías Pereyra en el muro defensivo; Santiago Sosa Yung y Aarón Molinas en el centro del campo; y Ayrton Portillo, Juan Manuel Gutiérrez y Agustín Hausch como delanteros.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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