EN VIVO: Belgrano y Racing Club están jugando por la fecha 12 del Apertura: 0-0

Newell`s le ganó 1-0 a Gimnasia (Mendoza) con un gol agónico

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Belgrano llega con resultado de empate, 0-0, ante Talleres. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Racing Club llega triunfante luego de ver caer a Estudiantes (RC) con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y 3 empató . Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 1 vez.

El juez seleccionado para el partido en Gigante de Alberdi fue Andrés Merlos.

Formación de Belgrano hoy

Ricardo Zielinski propuso una alineación 4-5-1 con Thiago Cardozo en el arco; Alcides Benitez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo y Federico Ricca como defensores; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Julián Mavilla como centrocampistas; y Nicolás Fernández como delantero.

Formación de Racing Club hoy

Por su parte, Gustavo Costas se decidió por un esquema 4-5-1, con Facundo Cambeses defendiendo el arco; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas como zagueros; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Gastón Martirena, Adrián Fernández y Tomás Conechny en el centro del campo; y con Santiago Solari como atacante.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)