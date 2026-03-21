EN VIVO: Belgrano y Racing Club están jugando por la fecha 12 del Apertura: 0-0

Así llegan Belgrano y Racing Club
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura
Belgrano llega con resultado de empate, 0-0, ante Talleres. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura
Racing Club llega triunfante luego de ver caer a Estudiantes (RC) con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y 3 empató . Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 1 vez.
El juez seleccionado para el partido en Gigante de Alberdi fue Andrés Merlos.
Formación de Belgrano hoy
Ricardo Zielinski propuso una alineación 4-5-1 con Thiago Cardozo en el arco; Alcides Benitez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo y Federico Ricca como defensores; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Julián Mavilla como centrocampistas; y Nicolás Fernández como delantero.
Formación de Racing Club hoy
Por su parte, Gustavo Costas se decidió por un esquema 4-5-1, con Facundo Cambeses defendiendo el arco; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas como zagueros; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Gastón Martirena, Adrián Fernández y Tomás Conechny en el centro del campo; y con Santiago Solari como atacante.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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