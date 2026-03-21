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21 de marzo de 2026 - 22:44
Liga Profesional

EN VIVO: Belgrano y Racing Club están jugando por la fecha 12 del Apertura: 0-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Belgrano vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Belgrano y Racing Club del Apertura:

  • Posesión: Belgrano (57%) VS Racing Club (43%)
  • Tiros al arco: Belgrano (2) VS Racing Club (0)
  • Fouls cometidos: Belgrano (3) VS Racing Club (5)
  • Pases Correctos: Belgrano (78) VS Racing Club (114)
  • Pases Incorrectos: Belgrano (19) VS Racing Club (22)
  • Recuperaciones: Belgrano (5) VS Racing Club (2)
  • Tarjetas Amarillas: Belgrano (1) VS Racing Club (1)
  • Tiros Libres: Belgrano (1) VS Racing Club (0)

La previa del encuentro entre Belgrano y Racing Club por Torneo Apertura 2026 :

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Así llegan Belgrano y Racing Club

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura

Belgrano llega con resultado de empate, 0-0, ante Talleres. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura

Racing Club llega triunfante luego de ver caer a Estudiantes (RC) con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y 3 empató . Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 1 vez.

El juez seleccionado para el partido en Gigante de Alberdi fue Andrés Merlos.

Formación de Belgrano hoy

Ricardo Zielinski propuso una alineación 4-5-1 con Thiago Cardozo en el arco; Alcides Benitez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo y Federico Ricca como defensores; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Julián Mavilla como centrocampistas; y Nicolás Fernández como delantero.

Formación de Racing Club hoy

Por su parte, Gustavo Costas se decidió por un esquema 4-5-1, con Facundo Cambeses defendiendo el arco; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas como zagueros; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Gastón Martirena, Adrián Fernández y Tomás Conechny en el centro del campo; y con Santiago Solari como atacante.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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