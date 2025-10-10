Esfuerzo y superación: la historia de Amaya, la multi campeona jujeña en los Juegos Evita

Con apenas unos minutos de charla, Amaya Simón transmite la emoción y el orgullo de haber dejado a Jujuy en lo más alto . La joven nadadora regresó de los Juegos Evita 2025 con un logro excepcional: tres medallas de oro y una de plata , una verdadera hazaña deportiva.

“La verdad es que sí, medallero completo, así que estoy súper feliz”, expresó Amaya en diálogo con Canal 4 , todavía entusiasmada por la experiencia vivida en Mar del Plata .

La deportista contó que su preparación fue intensa desde que conocieron la fecha de los Juegos. “Fue a puro entrenamiento. Cuando supimos la fecha, dijimos ‘pongámonos las pilas’ y empezamos a entrenar todos los días. Fue muy duro, pero valió la pena”, relató.

Además de los logros deportivos, Amaya resaltó el aspecto humano de la competencia. “Fue muy lindo volver a encontrarme con amigos que había hecho el año pasado. El primer día fue hermoso, y el último más sentimental, por la despedida”, comentó.

Sobre su desempeño, detalló: “Competí en 25 metros mariposa y en tres pruebas de 50: crawl, espalda y pecho. Gané en 50 pecho y 50 espalda, que fueron mis mejores pruebas”.

"Todo esfuerzo vale la pena"

WhatsApp Image 2025-10-08 at 20.30.20 (1) Amaya Simón, campeona en los Juegos Evita.

La nadadora, que sueña con representar a Jujuy y al país en futuras competencias, reconoció el acompañamiento de su familia. “Cuando gané la medalla, lo primero que quise fue abrazar a mi mamá, que estuvo ahí conmigo”, dijo emocionada.

Con respecto al futuro, Amaya aseguró que el compromiso continúa: “Ya se terminaron los Juegos Evita, pero hay que seguir entrenando para lo que venga”.

Por último, dejó un mensaje para quienes sueñan con competir en los Juegos: “Si tienen un sueño que cumplir, que lo hagan y no se arrepientan. Todo esfuerzo vale la pena”.

Con dedicación, constancia y pasión, Amaya Simón se consolida como una de las grandes promesas del deporte jujeño.