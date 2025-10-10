Esfuerzo y superación: la historia de Amaya, la multi campeona jujeña en los Juegos Evita

Con apenas unos minutos de charla, Amaya Simón transmite la emoción y el orgullo de haber dejado a Jujuy en lo más alto. La joven nadadora regresó de los Juegos Evita 2025 con un logro excepcional: tres medallas de oro y una de plata, una verdadera hazaña deportiva.
“La verdad es que sí, medallero completo, así que estoy súper feliz”, expresó Amaya en diálogo con Canal 4, todavía entusiasmada por la experiencia vivida en Mar del Plata.
Amaya Simón, campeona en los Juegos Evita.
La deportista contó que su preparación fue intensa desde que conocieron la fecha de los Juegos. “Fue a puro entrenamiento. Cuando supimos la fecha, dijimos ‘pongámonos las pilas’ y empezamos a entrenar todos los días. Fue muy duro, pero valió la pena”, relató.
Además de los logros deportivos, Amaya resaltó el aspecto humano de la competencia. “Fue muy lindo volver a encontrarme con amigos que había hecho el año pasado. El primer día fue hermoso, y el último más sentimental, por la despedida”, comentó.
Sobre su desempeño, detalló: “Competí en 25 metros mariposa y en tres pruebas de 50: crawl, espalda y pecho. Gané en 50 pecho y 50 espalda, que fueron mis mejores pruebas”.
"Todo esfuerzo vale la pena"
La nadadora, que sueña con representar a Jujuy y al país en futuras competencias, reconoció el acompañamiento de su familia. “Cuando gané la medalla, lo primero que quise fue abrazar a mi mamá, que estuvo ahí conmigo”, dijo emocionada.
Con respecto al futuro, Amaya aseguró que el compromiso continúa: “Ya se terminaron los Juegos Evita, pero hay que seguir entrenando para lo que venga”.
Por último, dejó un mensaje para quienes sueñan con competir en los Juegos: “Si tienen un sueño que cumplir, que lo hagan y no se arrepientan. Todo esfuerzo vale la pena”.
Con dedicación, constancia y pasión, Amaya Simón se consolida como una de las grandes promesas del deporte jujeño.
