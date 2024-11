Esta es la cantidad de flexiones que se debería hacer según la edad

De acuerdo con los especialistas de la Mayo Clinic , la cantidad de flexiones que una persona puede realizar depende no solo de su estado físico general , sino también de factores como la edad y el sexo .

No obstante, varios entrenadores personales y profesionales del fitness señalan que estas cifras no deben interpretarse de manera estricta. Natalya Alexeyenko, entrenadora en Nueva York, comentó al Daily Mail que las cifras sugeridas pueden diferir según el estilo de vida y los antecedentes deportivos de cada persona. Según ella, estos valores deberían tomarse como una referencia y no como una norma inflexible, ya que cada persona tiene capacidades y circunstancias de salud particulares.

Según los expertos, el número de flexiones revela el estado físico, con diferencias por estilo de vida y antecedentes deportivos.

La guía de flexiones según la edad y el género

Para aquellos que buscan evaluar su capacidad muscular mediante las flexiones, la Mayo Clinic creó una guía que establece los rangos ideales para hombres y mujeres según su edad. Esta información abarca desde los 25 años hasta los 65, ofreciendo una referencia clara para adultos.

A los 25 años , se espera que un hombre complete 28 flexiones seguidas, mientras que una mujer debería ser capaz de hacer 20 .

, se espera que un complete seguidas, mientras que una debería ser capaz de hacer . Para los 35 años , los hombres deberían realizar 21 flexiones , mientras que las mujeres tendrían que alcanzar 19 .

, los deberían realizar , mientras que las tendrían que alcanzar . En el rango de los 45 años , los hombres deben ser capaces de hacer 16 flexiones y las mujeres , 14 .

, los deben ser capaces de hacer y las , . A los 55 años , las metas se reducen a 12 flexiones para los hombres y 10 para las mujeres .

, las se reducen a para los y para las . Por último, al llegar a los 65 años, la cantidad sugerida de flexiones se mantiene constante en 10, tanto para hombres como para mujeres.

Según los especialistas, estas cifras reflejan un estado físico adecuado para cada grupo de edad. Sin embargo, quienes superan estos valores pueden ser considerados en mejor condición que la media de su rango etario, mientras que aquellos que no logran alcanzarlos pueden tomar estos objetivos como una motivación para aumentar su resistencia muscular.

Las flexiones, además de trabajar los brazos, fortalecen el core, apoyando el equilibrio y estabilidad corporal.

Flexiones: más que un simple ejercicio

Hacer flexiones no solo implica tener fuerza en los brazos. Para que este ejercicio realmente demuestre un buen estado físico, es crucial ejecutarlo de manera adecuada. Según las indicaciones de la Mayo Clinic, el cuerpo debe permanecer alineado desde la cabeza hasta los pies, con las manos colocadas justo debajo de los hombros. Durante la ejecución, es vital bajar hasta que el pecho se acerque al suelo, y luego impulsarse hacia arriba hasta estirar completamente los brazos. La correcta ejecución de cada repetición es tan relevante como la cantidad realizada.

Al ejecutar flexiones de forma adecuada, no solo se trabajan los músculos de los brazos, sino también el abdomen, la parte baja de la espalda y las piernas, lo que contribuye a fortalecer el núcleo del cuerpo, esencial para mantener el equilibrio y la estabilidad en otras actividades cotidianas. Al ser un ejercicio que utiliza el peso corporal, las flexiones son fáciles de hacer en casi cualquier lugar y sin necesidad de equipamiento adicional, lo que las convierte en una opción conveniente para incorporar en el día a día.

Evaluar la salud física completa debe incluir, además de flexiones, condición aeróbica, flexibilidad y composición corporal.

Aunque las flexiones son una excelente manera de medir la fuerza y la resistencia muscular, no son el único factor a considerar para evaluar la condición física general. Según la Mayo Clinic, un análisis completo de la salud física debe tomar en cuenta otros aspectos, como la capacidad aeróbica, la flexibilidad y la composición corporal.

Para evaluar la salud cardiovascular, se sugiere realizar una actividad como correr durante 2,4 kilómetros (1.5 millas) y registrar el tiempo que se tarda en cubrir la distancia. La flexibilidad puede determinarse mediante pruebas que midan el rango de movimiento, mientras que la composición corporal se analiza a través del índice de masa corporal (IMC) y la medición de la cintura. Un perímetro abdominal elevado puede ser un indicio de riesgo para enfermedades como la diabetes tipo 2 y afecciones cardíacas.

Opiniones de expertos sobre expectativas realistas

Aunque las metas sugeridas por la Mayo Clinic pueden servir para medir la fuerza y resistencia según la edad y el sexo, algunos profesionales aconsejan una interpretación flexible de las mismas. La entrenadora personal Natalya Alexeyenko, expresó que, para quienes llevan una vida más sedentaria o entrenan solo dos o tres veces por semana, "las expectativas realistas podrían ser menores en torno a tres o cinco repeticiones para las mujeres, mientras que para los hombres con experiencia deportiva, las cifras podrían superar en cinco a diez repeticiones las recomendadas".

Un estudio establece que este ejercicio es un indicador clave de resistencia muscular sin necesidad de equipos.

Estas perspectivas subrayan la necesidad de ajustar los objetivos a las características personales de cada individuo, en lugar de seguirlos de forma rígida. La condición física no solo depende de la cantidad de ejercicio, sino también de otros factores como el descanso, la alimentación y los antecedentes de cada persona.

Los especialistas coinciden en que adoptar un estilo de vida activo, que abarque tanto entrenamientos de fuerza como actividades aeróbicas, es fundamental para la salud a largo plazo. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se aconseja realizar al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado por semana, además de actividades de tonificación muscular, como las flexiones, al menos dos veces por semana.

El equilibrio entre una dieta saludable y la práctica regular de ejercicio no solo mejora el rendimiento físico, sino que también disminuye el riesgo de sufrir enfermedades graves como las afecciones cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Estos hábitos saludables, cuando se mantienen de manera constante, pueden tener un impacto beneficioso en la calidad de vida y la esperanza de vida.

En conclusión, aunque el número de flexiones realizadas puede ser un reflejo útil de la fuerza muscular, la salud en general está influenciada por múltiples factores. Para quienes desean mejorar su estado físico, los lineamientos establecidos por la Mayo Clinic pueden ofrecer una referencia, pero es crucial considerar siempre los consejos de expertos en salud y ajustar los objetivos según las capacidades y metas personales de cada individuo.