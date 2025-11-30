lunes 01 de diciembre de 2025

30 de noviembre de 2025 - 20:06
Fútbol.

Estudiantes de Río Cuarto empató en Madryn y ascendió a la Primera División

El equipo cordobés igualó 1-1 como visitante y, gracias al triunfo obtenido en la ida, concretó su ingreso a la Liga Profesional 2026.

Por  Agustín Weibel
Estudiantes de Río Cuarto empató en Madryn y ascendió a la Primera División

Estudiantes de Río Cuarto empató en Madryn y ascendió a la Primera División

En una final cargada de tensión y con incidentes sobre el cierre, Estudiantes de Río Cuarto logró el punto que necesitaba en su visita a Deportivo Madryn. El empate, sumado al 2-0 conseguido en el partido de ida, le permitió celebrar el ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

Estudiantes de Río Cuarto empató en Madryn y ascendió a la Primera División

Estudiantes de Río Cuarto escribió este domingo una de las páginas más importantes de su historia al obtener el ascenso a la élite del fútbol argentino. El conjunto dirigido por Iván Delfino igualó 1-1 frente a Deportivo Madryn en el estadio Abel Sastre y, gracias a la ventaja obtenida en la ida, confirmó su llegada a la Liga Profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1995246806616461360?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1995246806616461360%7Ctwgr%5E7276fa66e58ed89715b463dee79fae07f0fa7dde%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lavoz.com.ar%2Fdeportes%2Ffutbol%2Festudiantes-de-rio-cuarto-ascendio-a-primera-historico-regreso-despues-de-40-anos%2F&partner=&hide_thread=false

El dueño de casa se adelantó en el complemento con un gol de Luis Silba, que le dio vida al sueño de forzar una definición desde los doce pasos. Sin embargo, el impulso del local se frenó cuando Federico Recalde recibió la segunda amonestación y dejó a su equipo con un jugador menos.

Apenas unos minutos después, Estudiantes aprovechó el hombre de más y alcanzó la igualdad a través de Agustín Morales, resultado que prácticamente selló la serie.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1995253040652472628?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1995253040652472628%7Ctwgr%5E7276fa66e58ed89715b463dee79fae07f0fa7dde%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lavoz.com.ar%2Fdeportes%2Ffutbol%2Festudiantes-de-rio-cuarto-ascendio-a-primera-historico-regreso-despues-de-40-anos%2F&partner=&hide_thread=false

El desarrollo del encuentro tuvo momentos de alta intensidad, incluido un primer tiempo donde el conjunto cordobés dispuso de las chances más claras pero se encontró con las atajadas de Yair Bonnin y una salvada providencial sobre la línea.

El final no estuvo exento de tensión: el juego se interrumpió por el lanzamiento de objetos desde las tribunas locales y la Policía debió intervenir para evitar mayores disturbios.

Con el pitazo final, estalló la alegría visitante. Estudiantes regresa así al máximo nivel del fútbol nacional, coronando una campaña que tuvo un cierre soñado fuera de casa.

