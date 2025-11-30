Estudiantes de Río Cuarto empató en Madryn y ascendió a la Primera División

En una final cargada de tensión y con incidentes sobre el cierre, Estudiantes de Río Cuarto logró el punto que necesitaba en su visita a Deportivo Madryn. El empate, sumado al 2-0 conseguido en el partido de ida, le permitió celebrar el ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

Extraordinaria definición de Luis Silba que elaboró una verdadera obra de arte para marcar el 1-0 del Aurinegro que ahora pierde 2-1 en el global ante Estudiantes (RC). pic.twitter.com/PlkmRjsyTs — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) November 30, 2025 El dueño de casa se adelantó en el complemento con un gol de Luis Silba, que le dio vida al sueño de forzar una definición desde los doce pasos. Sin embargo, el impulso del local se frenó cuando Federico Recalde recibió la segunda amonestación y dejó a su equipo con un jugador menos.

Apenas unos minutos después, Estudiantes aprovechó el hombre de más y alcanzó la igualdad a través de Agustín Morales, resultado que prácticamente selló la serie.

Derechazo de Agustín Morales para poner el 1-1 sobre el final del encuentro en Puerto Madryn. pic.twitter.com/XOFr63dqAk — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) November 30, 2025 El desarrollo del encuentro tuvo momentos de alta intensidad, incluido un primer tiempo donde el conjunto cordobés dispuso de las chances más claras pero se encontró con las atajadas de Yair Bonnin y una salvada providencial sobre la línea. El final no estuvo exento de tensión: el juego se interrumpió por el lanzamiento de objetos desde las tribunas locales y la Policía debió intervenir para evitar mayores disturbios. Con el pitazo final, estalló la alegría visitante. Estudiantes regresa así al máximo nivel del fútbol nacional, coronando una campaña que tuvo un cierre soñado fuera de casa.

