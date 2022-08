Exequiel Zeballos y una lesión que preocupa

image.png

"Primero que nada, no fue mi intención. Voy firme a la pelota y justo me la puntea. Espero que no tenga nada le pido disculpas públicamente", expresó Leyendeker tras del partido. Pero hay quienes dudan de lo que dijo. Sin ir más lejos, el técnico de Boca, Hugo Benjamín Ibarra, fue consultado en conferencia por la jugada y la respuesta que dio fue tan contundente que no hizo falta que aclarara: "Basta con ver las imágenes", comentó.

Mientras tanto, en el plantel hacen fuerza para que el Changuito no se caiga. Y para que Boca continúe en la remontada que este miércoles en Córdoba ratificó.