Falleció una fisicoculturista argentina en Brasil

Conmovedor mensaje

Una sobrina de la fisicoculturista, Daniela Yael Colla, posteó un conmovedor mensaje en donde dice que “No iba a publicar nada todavía, pero lamentablemente hoy nos despertamos con esta triste noticia de que Rulitos Joha Sole falleció. Pido por favor que no estén preguntando qué le paso porque hasta que no le hagan la autopsia no vamos a saber bien. Ella había ido a Brasil a competir y por el fin de semana largo mucho no se puede hacer”, escribió.