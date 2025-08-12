FIFA aplica un nuevo reglamento: ¿Por qué afecta a las Sociedad Anónimas Deportivas?

El nuevo reglamento de FIFA que sacude a las Sociedades Anónimas Deportivas.

La FIFA anunció un nuevo reglamento que impide las transferencias entre clubes pertenecientes a un mismo conglomerado empresarial . Esta disposición afecta especialmente a las Sociedades Anónimas Deportivas y pretende restringir la circulación de futbolistas entre equipos bajo un mismo control empresarial.

De acuerdo con la FIFA, esta normativa tiene tres metas principales: impedir que los grupos concentren un exceso de jugadores , fomentar contratos con plazos más largos y garantizar una mayor estabilidad para los deportistas. Con máximo de seis préstamos por club, FIFA redefine el mercado interno de jugadores

La FIFA previamente limitó el número de cesiones que un club puede efectuar. Según el artículo 10 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores , cada equipo puede realizar hasta seis préstamos como máximo.

La medida busca limitar el movimiento de jugadores de equipos que pertenezcan a un mismo grupo empresarial.

Con esta reciente normativa, las organizaciones empresariales deberán reconsiderar sus planes deportivos y comerciales, afrontando desafíos más complicados para incorporar futbolistas o destinando mayores recursos a sus categorías inferiores para formar talento propio.

Qué grupos empresariales se verán más afectados

Entre los más afectados se encuentran City Football Group, Grupo Pachuca, Eagle Football Club y Red Bull, que administran equipos en diversos continentes.

Un caso relevante es Eagle Football Club, del empresario John Textor, que realizó una operación con el argentino Thiago Almada. El jugador, campeón mundial, fue transferido inicialmente a Botafogo y luego al Olympique de Lyon, ambos controlados por el mismo grupo.

Además, este grupo llamó la atención recientemente porque Crystal Palace, ganador reciente de la Community Shield, fue excluido de la Europa League debido a las nuevas normativas de FIFA sobre la propiedad múltiple de clubes.