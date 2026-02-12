Fórmula 1 en Argentina: expectativas y qué obstáculos hay para su regreso al país

Mientras el Gobierno de la Ciudad ya inició los trabajos de remodelación en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para recibir el MotoGP a partir de 2027 y adecuar el circuito al Grado I de la FIA , el posible regreso de la Fórmula 1 al país aún parece lejano. Aunque hubo avances en las gestiones , todavía no hay señales concretas de que vuelva en el corto plazo.

El principal obstáculo para que Argentina recupere el Gran Premio es que la F1 , bajo la gestión de Liberty Media , se consolidó como uno de los espectáculos deportivos más codiciados del mundo , con más de 20 sedes en lista de espera y propuestas económicas mucho más atractivas que las que puede ofrecer el país, como la inversión de más de 1.200 millones de dólares que Tailandia está dispuesto a realizar .

La Ciudad abonará, a través de Grupo OSD , propiedad del ex piloto y empresario mendocino Orlando Terranova , una suma cercana a los 50 millones de dólares por asegurar cuatro ediciones del MotoGP entre 2027 y 2030. Para ponerlo en perspectiva, hoy día se negocian cantidades iguales o superiores por organizar una sola fecha de la Fórmula 1 , la categoría más prestigiosa del automovilismo mundial.

En sentido contrario, un factor favorable que podría impulsar las gestiones es la influencia histórica de Argentina dentro de la FIA , donde el Automóvil Club Argentino (ACA) figura como una de las instituciones fundadoras, sumado a la enorme trayectoria del país en el automovilismo , destacada por los cinco campeonatos mundiales de Juan Manuel Fangio .

Buenos Aires puso en marcha la obra en el Gálvez para recibir al MotoGP en 2027, pero la vuelta de la máxima categoría del automovilismo todavía está lejos y con una competencia feroz.

En menor medida, también juega a favor la participación de Franco Colapinto en el Alpine dentro del plantel de 22 pilotos de la F1, gracias al interés que generó su debut en 2024, tanto entre los aficionados como entre distintas compañías. Además, Buenos Aires como destino turístico y la historia del Autódromo Gálvez, que recibió a la máxima categoría en 20 ocasiones, representan un valor agregado.

El panorama es complicado y depende de un importante lobby político que termina por decantar la balanza hacia una u otra oferta de los organizadores interesados en traer un Gran Premio, evento que puede superar los 100 millones de dólares de impacto económico local según la sede. A lo largo del año se mantendrán gestiones con la FIA y con el CEO de la F1, el italiano Stefano Domenicali.

Así quedaría el Autódromo de Buenos Aires si se concreta el proyecto. Las obras empezaron en enero pasado.

Lobby político y alternativas estratégicas mientras avanzan las obras

Al mismo tiempo, persiste la marcada división entre el Automóvil Club Argentino (ACA) y la Asociación Corredores de Turismo Carretera. La categoría más popular del país, con los mejores pilotos locales, funciona prácticamente al margen del organismo que representa a Argentina ante la FIA. En el ámbito internacional, esta fractura genera incomodidad, como si se intentara organizar un Mundial de fútbol y la FIFA tuviera que observar cómo prospera un torneo paralelo.

Según fuentes vinculadas a las negociaciones, TyC Sports pudo confirmar que, por ahora, la opción más realista sería apuntar a una carrera de larga duración del Mundial de Resistencia (WEC), que requiere menos ajustes de infraestructura y que además se podría coordinar con la visita a Brasil para las 6 Horas de São Paulo, previstas en julio.

El posible retorno de la Fórmula 1 al país sigue lejos.

Por otra parte, desde el Gobierno de la Ciudad aseguran que el primer tramo de remodelación del Autódromo podría estar concluido para fin de año, representando aproximadamente el 85% del proyecto completo. El 15% restante dependería de si finalmente se concreta la llegada de la Fórmula 1, lo que obligaría a ampliar el circuito hacia el área donde hoy funciona el kartódromo, así como a extender el paddock y los sectores VIP.

Remodelación del Gálvez y la polémica por los sectores históricos

Los trabajos en el Autódromo Gálvez, anunciados por el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y ejecutados por la empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA), comenzaron a mediados de enero con la demolición de las construcciones utilizadas durante la última visita de la Fórmula 1, entre 1995 y 1998.

La obra en el Gálvez, anunciada por el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y a cargo de la empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA), empezó a mediados de enero.

En ese espacio se levantarán 32 boxes nuevos, edificios para áreas técnicas y la torre de control, abarcando un terreno de más de 18 mil metros cuadrados, de los cuales 12.047 estarán cubiertos.

El circuito será ampliado a 12 metros de ancho, alcanzando 15 metros en la recta principal, e incluirá sectores adicionales donde se proyectan velocidades superiores a los 300 km/h. Se renovarán más de 3.000 metros de pianos según la normativa vigente, junto con la actualización de sistemas de seguridad, iluminación y señalización, garantizando espacio para hasta 150 mil espectadores.

El proyecto tiene un costo de aproximadamente 150 millones de dólares.

El proyecto, que implicará una inversión aproximada de 150 millones de dólares por parte del Gobierno de la Ciudad, fue concebido por el estudio del ingeniero alemán Hermann Tilke, responsable de once de los 24 circuitos que hoy integran el calendario de la Fórmula 1 —ocho construidos desde cero y tres remodelaciones.

A pesar de su prestigio internacional, su propuesta desató una enorme controversia entre varios referentes del automovilismo local. Antes de que arranquen las obras, se criticó la eliminación de sectores históricos como la S del Ciervo, la chicana de Ascari y la tribuna 15, tradicionalmente ocupada por los fanáticos de Chevrolet.

También generó reparos que quedara fuera la zona del lago con el emblemático Curvón Salotto, y que el nuevo diseño pareciera más un circuito pensado para motos que para autos, asemejándose a un “motódromo”.