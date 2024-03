Fuerte ida y vuelta entre Carlos Tevez y el tesorero de la AFA en redes

"Como no eras tan estudioso en el curso para DT (digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárce l y solo terminaban en amarillas. Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, Memoria Eólica ", apuntó Toviggino.

La respuesta de Carlos Tevez a Toviggino

La contundente réplica surgió desde la cuenta oficial de Tevez. "Me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito, Toviggino. A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Ali Baba", escribió.

Aseguran desde el club Independiente que Tévez no tendría esta cuenta en su poder.

La cuenta de Twitter asociada al "Apache" no había tenido actividad desde octubre del año pasado. Además, reporteros vinculados a Independiente afirmaron que el entrenador no hace uso de ella y que no fue él quien realizó la publicación.