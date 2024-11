Gimnasia de Jujuy ganó y jugará con Luján la final del clausura de la Liga Jujeña

Augusto Subirat - arquero Gimnasia de Jujuy.jpg El arquero Subirat, la figura del partido.

Penales

El bandeño empezó pateando con su numero 10, César Ruiz pero al frente estaba el intratable y figura del encuentro Augusto Subirat para atajarlo.

Leandro Barro fue el primero del lobo para poner el primero del lobo. El defensor Federico Genovese remató fuerte arriba y empató la serie.

Ivan Mamaní con la 3, adelantó a Gimnasia con un zurdazo que Lucas Frías llegó a tocar pero no logró sacar. Luego Luis "Golo" Díaz no pudo marcar su penal, dando este en el palo.

Matías Pfister se encargó del tercer tanto para el lobo y marcó su penal. Bruno Monteserín para Cuyaya, entró y cumplió con el segundo tanto para el bandeño.

Finalmente Manuel Severich evadió al arquero Lucas Frías y le dio el pase a Gimnasia de Jujuy a la final del Clausura.

Las palabras del técnico de Gimnasia, Daniel Juárez

Al termino del encuentro, el ex jugador de la institución y actual técnico de la Primera Local del lobo resaltó el año que tuvo este plantel: "La verdad que muy contento, porque es un grupo que la pelea, y yo les dije a ellos antes del partido, hay una cosa que no se borra, en el tiempo no se borra, va a quedar grabado y es la primera y única vez que Gimnasia tiene la posibilidad de ganar dos torneos juntos en un mismo año, después de 8 años que no lo conseguía".

En cuanto a los objetivos como cuerpo técnico sostuvo "Es darles herramientas a ellos para que el día que lleguen a la profesional, que estén consolidados, estén bien, y lo demuestran, hay muchos chicos que ya están en la profesional, que juegan ahí y alternan acá".

Se viene la final del Clausura

El Club Deportivo Luján dio el primer paso ante el General Belgrano, que después de empatar en los 90', se quedaron con los penales y el pase a la final y definirá esta final ante Gimnasia de Jujuy que se quedó con la otra llave.

El encuentro aún no tiene fecha ni horario, pero seguramente saldrá a conocerse en los próximos días.

Finales de la Liga Jujeña de Fútbol femenino: las fechas

Sábado 16 de noviembre

La Tablada

15:00 - Atlético Palpalá vs Talleres - Femenino (Sub19)

17:00 - Palermo vs Talleres - Femenino (primera división)

Copa Federación (Masculino)

Miércoles 13 de noviembre

Atl. El Carmen - Atl. El Carmen Malvinas

17:00 - Plinio Zabala - Talleres Monterrico Sur

17:00 - Jueves 14 de noviembre - La Tablada

17:00 - Belgrano La Mona

Primera división Masculina

Luján Cuyaya / Gimnasia