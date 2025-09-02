Gimnasia de Jujuy juega un duelo clave vs Gimnasia de Mendoza: horario y televisación

Gimnasia de Jujuy

Este domingo 7 de septiembre, Gimnasia de Jujuy afrontará una final anticipada frente a Gimnasia de Mendoza. Por la Fecha 30 de la Primera Nacional, el Lobo visitará a su homónimo mendocino con el objetivo de mantenerse en lo más alto de la Zona B. El encuentro será televisado y contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra.

Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza: horario, televisación y arbitraje El duelo entre el puntero y el escolta de la Zona B se jugará este domingo 7 de septiembre, desde las 14.15, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie de la ciudad de Mendoza. El encuentro será transmitido por TyC Sports y, en Jujuy, podrá seguirse a través de Canal 4, por frecuencia 17 en analógico y 23 en HD.

En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la terna arbitral: Bryan Ferreyra será el juez principal, acompañado por Gabriel Chade como primer asistente, Juan Del Fueyo como segundo asistente y Facundo Rojo Casal como cuarto árbitro.

gimnasia de jujuy gimnasia de mendoza Los partidos que le quedan a Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional Siguiendo con el exigente fixture que afronta el Lobo, en las próximas fechas deberá disputar dos encuentros consecutivos en condición de visitante. En total, le restan cinco finales decisivas en la fase regular para mantener viva la ilusión de ascender a la Primera División. Fecha 30: Gimnasia de Mendoza (V)

Fecha 31: Nueva Chicago (V)

Fecha 32: Agropecuario (L)

Fecha 33: San Telmo (V)

Fecha 34: Chacarita (L) Bajas sensibles para el Lobo Jujeño Tras la última presentación como local, el equipo de Matías Módolo sufrirá cuatro bajas sensibles en el plantel: Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi, Francisco Maidana y Guillermo Cosaro. Los tres primeros estarán ausentes por acumulación de tarjetas amarillas y expulsión, en tanto, el capitán salió lesionado en el complemento frente a Central Norte de Salta. Mientras que, luego de tres fechas de suspensión, Cristian Menéndez retornará al equipo. EN VIVO: mirá la previa de Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza Embed

