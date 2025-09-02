sábado 06 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de septiembre de 2025 - 13:43
Zona B.

Gimnasia de Jujuy juega un duelo clave vs Gimnasia de Mendoza: horario y televisación

El Lobo visita este domingo a Gimansia de Mendoza por la Fecha 30 de la Primera Nacional. El partido será televisado por TyC Sports y Canal 4.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy

Este domingo 7 de septiembre, Gimnasia de Jujuy afrontará una final anticipada frente a Gimnasia de Mendoza. Por la Fecha 30 de la Primera Nacional, el Lobo visitará a su homónimo mendocino con el objetivo de mantenerse en lo más alto de la Zona B. El encuentro será televisado y contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra.

Lee además
raul ulloa sobre el arbitraje: gimnasia de jujuy se va a defender, los vamos a estar mirando, tengan cuidado video
Declaración.

Raúl Ulloa sobre el arbitraje: "Gimnasia de Jujuy se va a defender, los vamos a estar mirando, tengan cuidado"
Gimnasiade Jujuy y el desafío ante el Lobo de Mendoza video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy y el desafío Mendoza: "Estamos peleando para poder jugar la final"

Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza: horario, televisación y arbitraje

El duelo entre el puntero y el escolta de la Zona B se jugará este domingo 7 de septiembre, desde las 14.15, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie de la ciudad de Mendoza. El encuentro será transmitido por TyC Sports y, en Jujuy, podrá seguirse a través de Canal 4, por frecuencia 17 en analógico y 23 en HD.

En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la terna arbitral: Bryan Ferreyra será el juez principal, acompañado por Gabriel Chade como primer asistente, Juan Del Fueyo como segundo asistente y Facundo Rojo Casal como cuarto árbitro.

gimnasia de jujuy gimnasia de mendoza

Los partidos que le quedan a Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional

Siguiendo con el exigente fixture que afronta el Lobo, en las próximas fechas deberá disputar dos encuentros consecutivos en condición de visitante. En total, le restan cinco finales decisivas en la fase regular para mantener viva la ilusión de ascender a la Primera División.

  • Fecha 30: Gimnasia de Mendoza (V)
  • Fecha 31: Nueva Chicago (V)
  • Fecha 32: Agropecuario (L)
  • Fecha 33: San Telmo (V)
  • Fecha 34: Chacarita (L)

Bajas sensibles para el Lobo Jujeño

Tras la última presentación como local, el equipo de Matías Módolo sufrirá cuatro bajas sensibles en el plantel: Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi, Francisco Maidana y Guillermo Cosaro. Los tres primeros estarán ausentes por acumulación de tarjetas amarillas y expulsión, en tanto, el capitán salió lesionado en el complemento frente a Central Norte de Salta.

Mientras que, luego de tres fechas de suspensión, Cristian Menéndez retornará al equipo.

EN VIVO: mirá la previa de Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Raúl Ulloa sobre el arbitraje: "Gimnasia de Jujuy se va a defender, los vamos a estar mirando, tengan cuidado"

Gimnasia de Jujuy y el desafío Mendoza: "Estamos peleando para poder jugar la final"

La dura sanción para Francisco Maidana: cuántos partidos se pierde en Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy visitó el Hospital Materno Infantil por una gran causa

Gimnasia de Jujuy es el único lider de la Zona B de la Primera Nacional

Lo que se lee ahora
caruso lombardi acuso a bryan ferreyra en la previa de gimnasia de jujuy vs gimnasia de mendoza video
Polémica.

Caruso Lombardi acusó a Bryan Ferreyra en la previa de Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Carlos Cruz, de 45 años de edad y su esposa, Fabiola Vanesa Sejas, de 43 años, oriundos de la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.
Tragedia.

Cómo sigue la salud de la pareja jujeña tras el incendio trágico en Ushuaia

Analizan numerosas pruebas para confirmar la quinta víctima de Matías Jurado video
Crimen.

Analizan numerosas pruebas para confirmar la quinta víctima de Matías Jurado

Angelina Armella Morel es la Representante de Palpalá por la FNE 2025 video
Felicidades.

Angelina Armella Morel es la Representante de Palpalá por la FNE 2025

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron a sus Representantes para la FNE 2025
Agenda.

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron a sus Representantes para la FNE 2025

CarloAcutis video
Santo.

Vigilia y procesión en Río Blanco por la canonización de Carlo Acutis

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel