domingo 22 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de febrero de 2026 - 10:30
Liga Profesional

Gimnasia (Mendoza) vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Te contamos la previa del duelo Gimnasia (Mendoza) vs Independiente, que se enfrentarán en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie el próximo martes 24 de febrero a las 22:00 (hora Argentina).

Gimnasia (Mendoza) vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 7 del Apertura se jugará el próximo martes 24 de febrero a las 22:00 (hora Argentina).

Lee además
cero a cero termino el partido entre central cordoba (se) y tigre

Cero a cero terminó el partido entre Central Córdoba (SE) y Tigre
dep. riestra y huracan terminaron sin goles

Dep. Riestra y Huracán terminaron sin goles

Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Independiente

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura

Gimnasia (Mendoza) no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Gimnasia. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura

Independiente sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Independiente Riv. (M). En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 5 goles y ha recibido 2 en contra.


Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Boca Juniors: 28 de febrero - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Defensa y Justicia: 5 de marzo - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Dep. Riestra: 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Estudiantes: 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Newell`s: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Gimnasia (Mendoza): 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs San Lorenzo: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Unión: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Instituto: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
Horario Gimnasia (Mendoza) e Independiente, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cero a cero terminó el partido entre Central Córdoba (SE) y Tigre

Dep. Riestra y Huracán terminaron sin goles

Doblete de Tiziano Perrotta en la goleada 3-0 de Banfield frente a Newell`s

Platense derrotó 1-0 a Barracas Central con un gol agónico

Independiente Riv. (M) gana 3-2 a Independiente con doblete de Fabrizio Sartori

Las más leídas

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda
Tragedia.

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda

Así será el croonograma de vacunación y castración la próxima semana
Mascotas.

Cronograma de vacunación y castración para la próxima semana

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida - Imagen de archivo
Tránsito.

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida

El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño
Orgullo.

El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño

Los diez puntos claves para entender la Reforma Laboral: vacaciones, indemnizaciones y banco de horas
Uno por uno.

Los diez puntos claves para entender la Reforma Laboral: vacaciones, indemnizaciones y banco de horas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel