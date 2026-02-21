Gimnasia (Mendoza) vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 7 del Apertura se jugará el próximo martes 24 de febrero a las 22:00 (hora Argentina).
El duelo correspondiente a la fecha 7 del Apertura se jugará el próximo martes 24 de febrero a las 22:00 (hora Argentina).
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Gimnasia (Mendoza) no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Gimnasia. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 8.
Independiente sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Independiente Riv. (M). En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 5 goles y ha recibido 2 en contra.
