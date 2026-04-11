Gimnasia visita a Sarmiento por la fecha 14

Sarmiento recibirá a Gimnasia, en el marco de la fecha 14 del Apertura, el próximo lunes 13 de abril a partir de las 16:30 (hora Argentina), en el estadio Eva Perón.
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Sarmiento recibirá a Gimnasia, en el marco de la fecha 14 del Apertura, el próximo lunes 13 de abril a partir de las 16:30 (hora Argentina), en el estadio Eva Perón.
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Sarmiento viene de vencer a Barracas Central con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 3 goles en contra y pudo convertir 4.
Gimnasia viene de perder contra Huracán por 0 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 4 goles y recibieron 8.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el marcador favoreció a Gimnasia con un marcador de 0-1.
Álvaro Carranza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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