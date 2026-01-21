Gimnastas de la Selección Argentina entrenaron en Jujuy

Desde el 12 de enero hasta este miércoles, se desarrolló en San Salvador de Jujuy un campus de entrenamiento de gimnastas especialistas en Gimnasia de Trampolín . Estuvieron presentes integrantes de la Selección Argentina , tanto en la rama femenino como masculino, de las categorías Senior y Juniors.

Los entrenamientos se desarrollaron en las instalaciones del gimnasio Aizen . El entrenador Abraham Jure aseguró que “ es la tercera vez que nos eligen para hacer este campus . Estamos muy contentos porque nos eligen como un lugar privilegiado de perfeccionamiento”.

Los gimnastas se enfocaron en el aspecto técnico y estratégico. “No es una época competitiva, entonces le viene muy bien a los chicos para perfeccionarse técnicamente y elaborar estrategias de entrenamiento y de armado de las rutinas competitivas para más adelante”, subrayó.

Los gimnastas en Jujuy

Guadalupe Serantes y Martina Quintana de Buenos Aires, Santiago Verasay, Nahui Tobares y Juan Cruz Rivera, todos de Catamarca; Karim Jure y Tobías Cruz de Jujuy, y Ramiro Plaza de Salta, trabajaron en el fortalecimiento técnico y estratégico orientado al alto rendimiento.

“Hemos tenido una visita particular, un entrenador de Catamarca, licenciado en preparación física orientada al deporte de rendimiento, Rodrigo Álvarez, que nos ha enriquecido con su presencia”, señaló el instructor jujeño.

“Contamos con dos chicas integrantes del seleccionado nacional senior y juvenil, así que tenemos a dos campeonas nacionales entrenando con nosotros”, dijo Jure, pero lamentó la ausencia de deportistas de Bolivia que por la situación económica no llegaron.

Los beneficios del intercambio

Dijo que es importante para los gimnastas de Jujuy porque “el intercambio no solamente es técnico y físico, sino también humano. Se fomenta la fraternidad y el desarrollo de valores a través del deporte cuando se juntan y comparten actividades sociales y culturales”.

“El desafío que concebimos acá es el crecimiento constante. A veces se da a través de competencias, otras a través de campus de entrenamiento y otras simplemente entrenando para sacar nuevos ejercicios y asumir nuevos desafíos”, destacó Jure.

Competencia de Gimnasia para el 2026

Sobre el calendario para el Gimnasia en el 2026, dijo que habrá tres torneos importantes en el país: dos nacionales en la primera mitad del año, el Nacional de Clubes, y en la segunda mitad el Campeonato Nacional Federativo en octubre. En el medio se disputa una Copa Nacional, que es ranqueable para el ranking nacional.

“Esperamos tener chicos de Jujuy clasificados para esos torneos. Estamos seguros de que vamos a tener representantes, aunque no sabemos cuántos, ya que primero hay que pasar el primer torneo y alcanzar los puntajes mínimos para representar al país”, anticipó.

“Tenemos un recambio importante de chicos pequeños de Jujuy y Catamarca que vienen siendo formados al mismo tiempo, así que tenemos grandes expectativas de que el noroeste se haga notar este año en el país”, cerró Jure.