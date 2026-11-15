domingo 15 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de noviembre de 2026 - 18:54
Fútbol.

Godoy Cruz derrotó a Tristán Suárez y ascendió a la Primera División

Godoy Cruz venció 3 a 1 a Tristán Suárez en el estadio Feliciano Gambarte y consiguió el ascenso a Primera División después de exactamente un año.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Godoy Cruz ascendió a primera.

Godoy Cruz ascendió a primera.

Godoy Cruz ascendió a primera.

Godoy Cruz ascendió a primera.

image
Lee además
Gimnasia de Jujuy.
Deportes.

Gimnasia de Jujuy venció a Almirante Brown y avanzó en el reducido
Altos Hornos Zapla.
Zona Norte.

Altos Hornos Zapla eliminó a Talleres de Perico y es finalista del Torneo Regional Amateur

El primer gol llegó a los 11 minutos, luego de que el árbitro sancionara un penal por una infracción sobre Rodríguez. Esteban Burgos se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1 a 0. A los 32 minutos, Godoy Cruz amplió la diferencia mediante una jugada aérea. Pino conectó un cabezazo y Rodríguez aprovechó la pelota para definir de aire y establecer el 2 a 0.

Godoy Cruz ascendió a primera.

Godoy Cruz ascendió a primera.

Sin embargo, Tristán Suárez logró descontar a los 39 minutos. Marcos Enrique sacó un potente remate de derecha desde larga distancia y convirtió el 2 a 1, resultado con el que ambos equipos llegaron al descanso.

En el segundo tiempo, el conjunto mendocino volvió a ampliar la ventaja a los 23 minutos. Santiago Martínez protagonizó una jugada individual y asistió a Martín Pino, quien definió para poner el 3 a 1.

La situación se complicó aún más para Tristán Suárez a los 41 minutos del complemento, cuando Baldi recibió su segunda tarjeta amarilla por un agarrón y fue expulsado.

De esta manera, Godoy Cruz vuelve a la Primera División del fútbol argentino.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy venció a Almirante Brown y avanzó en el reducido

Altos Hornos Zapla eliminó a Talleres de Perico y es finalista del Torneo Regional Amateur

El emotivo homenaje del Tenerife al futbolista que murió tras chocar con un arquero

Ronaldinho volvió al fútbol a los 46 años: jugó en Italia después de 11 años y recibió una ovación

El seleccionado Sub 15 de la Liga Jujeña de Fútbol se consagró campeón del Torneo Nacional

Lo que se lee ahora
La Sub 15 de la Liga Jujeña campeón.
Fútbol.

El seleccionado Sub 15 de la Liga Jujeña de Fútbol se consagró campeón del Torneo Nacional

Por  Federico Franco

Las más leídas

Gala Solidaria de Musica con Alas: Sadir, Jorge y Posadas destacaron el trabajo con los barrios de Jujuy video
Arte.

Gala Solidaria de Musica con Alas: Sadir, Jorge y Posadas destacaron el trabajo con los barrios de Jujuy

Sismo en Susques.
Jujuy.

Temblor en Jujuy: se registró un sismo de magnitud 3,8 cerca de Susques

Estudiantes jujeños tendrán solo 3 días de clases esta semana y un fin de semana XXL: mirá el calendario
Jujuy.

Estudiantes jujeños tendrán solo 3 días de clases esta semana y un fin de semana XXL: mirá el calendario

Gimnasia de Jujuy.
Deportes.

Gimnasia de Jujuy venció a Almirante Brown y avanzó en el reducido

Looks de la gala solidaria.
Jujuy.

Los looks de la gala solidaria de Música con Alas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel