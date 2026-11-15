Godoy Cruz derrotó a Tristán Suárez y ascendió a la Primera División

Godoy Cruz ascendió a primera. Godoy Cruz ascendió a primera.

Godoy Cruz le ganó 3 a 1 a Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional y ascendió a la máxima categoría del fútbol argentino después de un año de haber descendido. El encuentro se disputó en el estadio Feliciano Gambarte, con arbitraje de Maximiliano Ramírez.

El primer gol llegó a los 11 minutos, luego de que el árbitro sancionara un penal por una infracción sobre Rodríguez. Esteban Burgos se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1 a 0. A los 32 minutos, Godoy Cruz amplió la diferencia mediante una jugada aérea. Pino conectó un cabezazo y Rodríguez aprovechó la pelota para definir de aire y establecer el 2 a 0.

Godoy Cruz ascendió a primera. Sin embargo, Tristán Suárez logró descontar a los 39 minutos. Marcos Enrique sacó un potente remate de derecha desde larga distancia y convirtió el 2 a 1, resultado con el que ambos equipos llegaron al descanso.

En el segundo tiempo, el conjunto mendocino volvió a ampliar la ventaja a los 23 minutos. Santiago Martínez protagonizó una jugada individual y asistió a Martín Pino, quien definió para poner el 3 a 1.

La situación se complicó aún más para Tristán Suárez a los 41 minutos del complemento, cuando Baldi recibió su segunda tarjeta amarilla por un agarrón y fue expulsado. De esta manera, Godoy Cruz vuelve a la Primera División del fútbol argentino.

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