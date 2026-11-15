El emotivo homenaje del Tenerife al futbolista que murió tras chocar con un arquero

El equipo español volvió a jugar tras la muerte de Jesús de Miguel. Hubo flores, un minuto de silencio y una ovación en el estadio durante el partido ante Ceuta.

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Deportes. Conmoción en el fútbol: murió Jesús de Miguel tras un violento choque en un partido

El Tenerife volvió a disputar un partido oficial este domingo 15 de noviembre, después de la muerte del delantero Jesús de Miguel, quien falleció tras sufrir un fuerte choque con un arquero durante un encuentro de fútbol. En el estadio Heliodoro Rodríguez López, jugadores, hinchas y rivales participaron de distintos homenajes para recordar al futbolista.

El encuentro ante Ceuta, correspondiente a la fecha 14 de LaLiga Hypermotion, estuvo acompañado por muestras de reconocimiento desde antes del inicio y durante el desarrollo del partido.

Uno de los primeros gestos llegó por parte de los futbolistas del Ceuta, quienes se acercaron a la puerta 9 del estadio para dejar una ofrenda floral frente al mural dedicado a Jesús de Miguel.

Homenaje a Jesús de Miguel.

Los jugadores del Tenerife también llevaron flores al campo de juego, mientras que ambos equipos y los árbitros participaron de un minuto de silencio antes del inicio del encuentro. Además, los futbolistas utilizaron camisetas conmemorativas con el nombre y el número del delantero fallecido.

Una ovación en el minuto 9 para recordar al futbolista

A los nueve minutos de juego, en referencia al número de camiseta que utilizaba Jesús de Miguel, el partido se detuvo para realizar un homenaje.

Los jugadores de ambos equipos acompañaron con aplausos a los hinchas, que desplegaron una bandera en la tribuna Popular con el mensaje: “Jesús de Miguel, 9 eterno blanquiazul”. El reconocimiento también tuvo un gesto del conjunto visitante. Jordi Escobar, futbolista del Ceuta, marcó un gol que posteriormente fue anulado por posición adelantada. Durante la celebración, señaló al cielo en memoria del delantero.

El recuerdo de Jesús de Miguel durante el partido

Homenaje a Jesús de Miguel.

El Tenerife terminó imponiéndose por 2 a 0, aunque los homenajes continuaron durante el encuentro. Nacho Gil convirtió el primer gol del equipo local y, durante el festejo, levantó una camiseta de Jesús de Miguel. El jugador no pudo contener las lágrimas mientras sus compañeros se acercaban para acompañarlo.

Al finalizar el partido, los futbolistas volvieron a reunirse para recordar al delantero con aplausos, flores y una camiseta con el número 9.

Jesús de Miguel había fallecido tras un choque con el arquero Jesús Owono durante un partido ante Andorra. Su muerte provocó distintas muestras de reconocimiento dentro del fútbol español.

El encuentro ante Ceuta marcó el regreso del Tenerife a la competencia y estuvo acompañado por homenajes de sus compañeros, los rivales y los hinchas que asistieron al estadio.