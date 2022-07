Hinchas de Atlanta fueron atacados en Tucumán. 

Todo esto sucedió en la previa del partido que ambos equipos disputarán este viernes, desde las 21.10, en el marco de la fecha 25 del campeonato de la B Nacional. Intervino la División de Criminalística y Laboratorio en conjunto con la comisaría de Cebil Redondo. Se dio parte a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial de Capital.

En el comunicado de Atlante se expresa que “el club Atlético Atlanta repudia el brutal ataque del día de la fecha a periodistas partidarios del club y a socias y socios de la Peña Bohemios del Norte en San Miguel de Tucumán. Los mismos fueron atacados por personas identificadas con los colores de San Martin de Tucumán, quienes incluso dispararon armas de fuego en la Sede de la Peña Bohemios del Norte, lugar en el que también había niños y niñas”.

Horror Hinchas de Atlanta sufrieron graves heridas. Twitter

Y agregan que “como consecuencia de este violento ataque resultó herido en un pie un periodista partidario que está siendo atendido en un centro de salud. En este momento los Dirigentes del club presentes en la provincia se encuentran acompañando al grupo y ya se han radicado las respectivas denuncias en la comisaría correspondiente”.

¿Qué dijeron desde los clubes?

El presidente de San Martín, Rubén Moisello habló del ataque que sufrieron los hinchas de Atlanta y recalcó que se trató de un hecho policial y no deportivo. El funcionario contó que “un directivo de Atlanta nos comentó que algo había pasado en un barrio bastante inseguro, el barrio San José. Esto no hace al fútbol. Brindamos la absoluta seguridad y las garantías de que acá no habrá ningún problema”.

Además aseguró que “nos pusimos a disposición de los directivos de Atlanta. Esto fue un hecho policial, fuera de lo deportivo. La barra de San Martín tiene muy buena relación con el resto de las hinchadas. Hay un buen trato pero es un tema de ellos. Como directivos no nos metemos en eso”.

Por su parte, Andrés Alaluf, uno de los periodistas que sufrió el ataque, charló con TyC Sports y contó en primera persona lo sucedido en donde relató que “nací de nuevo. La hemos pasado mal, hay un periodista partidario de Atlanta con una herida en la pierna izquierda. Al presidente de la peña le dieron un botellazo en la cabeza, muchísimos disparos”.

Continuando con su relato, el periodista afirmó que “estábamos en la casa del presidente de la peña de Atlanta en el norte, compartiendo un almuerzo con hinchas, periodistas partidarios y algunos directivos, y de repente nos agarraron desprevenidos 15 integrantes de la barra de San Martín. Vinieron todos en moto, armados y apenas llegaron a la puerta empezaron a disparar diciendo: 'Acá no se jode, aguante San Martín. No se van a ir vivos'. Una balacera impresionante, la sacamos barata de milagro”.