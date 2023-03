El evento que contará con Maravilla Martínez se hará en el Luna Park, será privado y no habrá venta de tickets al público.

En el combate estelar, el ex campeón mundial Sergio "Maravilla" Martínez se enfrentará al colombiano Jhon Therán, mientras que el doble campeón mundial Marcos René Maidana también estará presente en el ring.

Este evento será el lanzamiento oficial de la serie "Ringo" Bonavena que se estrenará en Star+ el día siguiente. Se espera una noche emocionante con la presencia de tres de los máximos exponentes del boxeo argentino.

El boxeador argentino Sergio Maravilla Martínez, que en el pasado ostentó el título mundial de peso medio, participará en el evento boxístico que se llevará a cabo en el icónico estadio Luna Park. Esta será la primera vez que el oriundo de Quilmes pelee dentro del cuadrilátero del emblemático recinto. Martínez encabezará la cartelera y se enfrentará en un combate de 10 rounds.

“Es el sueño de muchos boxeadores, me encanta la idea, como imaginarás. Es algo raro, porque siento que gran parte de los invitados irán para ver la premiere de la serie “Ringo” de la cual, por cierto, me han contado nada más que maravillas en todo sentido. Y dentro de todo ese público habrá muchos que a lo mejor no vieron nunca boxeo en vivo y uno trata de dar, en estos casos, lo mejor de sí mismo para que se lleven una impresión positiva de lo que es una pelea de boxeo”, manifestó Maravilla en una nota con Carlos Irusta para ESPN.

Después de vencer al boxeador estadounidense Noah Kidd en diciembre pasado en Orlando por nocaut técnico en el segundo round, Sergio "Maravilla" Martínez, el ex campeón mundial del CMB superwelter y OMB, se prepara para su próxima pelea.

Cabe destacar que cuenta con un récord de 56 victorias, 31 de ellas por nocaut, 3 derrotas y 2 empates. Así, el boxeador bonaerense de 48 años espera acercarse a su sueño de obtener una oportunidad mundialista. La próxima chance para Martínez será en el histórico estadio Luna Park de Buenos Aires, donde luchará en el combate principal de la cartelera a 10 rounds en la categoría de medianos.

Por su parte, Teherán es un boxeador de 38 años con un récord de 18 victorias, 15 de ellas por KO, y dos derrotas. Nacido en San Onofre, su última pelea tuvo lugar en Villa María, Córdoba, en septiembre del año pasado, donde fue vencido por KOT en el quinto asalto por el local Juan Manuel Taborda.

Las otras peleas que completan la cartelera en el Luna Park serán: en la coestelar, Laureano “Dinamita” Sciuto (11-0, 7 KO) se medirá ante Andrés Héctor “Maquinita” Sosa (14-2, 8 KO). Se trata del otro gran combate de la noche que también irá a la distancia de 10 rounds en categoría pluma.

A su vez, el campeón mundial juvenil WBO Brian Arregui (7-1, 4 KO) enfrentará a Matías Galucci (8-2, 4 KO) en división superwelter. Por último, Sebastian Castillo (7-1-1, 3 KO) estará abriendo la noche ante un debutante de muchísima experiencia en los “Domadores de Cuba”, Damián Arce Duarte, en la categoría gallo.

Así, el evento en el Luna Park servirá como un adelanto exclusivo de la serie de televisión "Ringo", que será lanzada en la plataforma de streaming Star+ el próximo 24 de marzo. La serie de siete episodios es un thriller basado en la vida del icónico boxeador argentino Oscar "Ringo" Bonavena, y promete revelar detalles inéditos sobre su vida, incluyendo sus triunfos y fracasos, así como su trágica muerte.

La nueva entrega de la serie "Ringo. Gloria y muerte" promete emociones fuertes para los amantes del boxeo y del drama. El tráiler recientemente lanzado nos muestra una producción cargada de suspenso y acción que sumerge al espectador en el mundo del pugilismo y del entretenimiento para narrar la particular vida del famoso boxeador argentino.

La historia se desarrolla en dos líneas temporales paralelas que nos muestran tanto sus éxitos como sus fracasos, y nos lleva a conocer los oscuros eventos que rodearon su trágica muerte a los 34 años en 1976.

La serie ofrecerá una visión detallada de los últimos tres meses de vida de Bonavena, retratando el declive de una figura pública que siempre buscó reinventarse.

Además, la producción seguirá una línea temporal cronológica, abarcando desde sus inicios modestos en el boxeo amateur hasta su rápido ascenso, su icónica presentación ante Muhammad Ali en el Madison Square Garden de Nueva York, y su coronación como campeón argentino.

Ringo fue un hombre que se labró su propio camino, convirtiéndose en un ícono amado y odiado de la cultura popular argentina y finalmente en una leyenda.