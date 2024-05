Hugo Lloris y los penales con Argentina en Qatar 2022: “esas imágenes me persiguieron”.

Lloris, de 37 años y hoy en Los Angeles FC, reveló que “en ese último partido de la Copa del Mundo, no había parado ninguno, y esas imágenes me persiguieron durante varios meses”.

El arquero contó que “para la tanda de penales, me había ubicado en el rincón de los argentinos, bajo abucheos, después de aislarme un momento para respirar, porque estaba cansado. Estaba muy concentrado, había estudiado el juego de mis oponentes, pero sabía que, a este nivel, se necesitaba suerte, y no solo experiencia, trabajo o intuición”.

“Reviví durante mucho tiempo los balones que me rozaron las manos antes de terminar en las redes. Incluso toqué uno de ellos (el de Leandro Paredes)”, especificó Lloris.

image.png

Y agregó que “rozamos la victoria. Y tal vez (en referencia a su lamento), también, porque sabía que sería la última. No iba a comenzar otro ciclo hasta 2026”.

En aquella tanda, Argentina convirtió los cuatro penales que pateó: Lionel Messi fue el primero (Lloris le adivinó el lado, pero llegó tarde) y luego siguieron Paulo Dybala (se tiró al lado contrario), Paredes (la pelota que tocó) y Gonzalo Montiel (no adivinó) para sentenciar el 4-2.

La comparación de Hugo Lloris con el Dibu Martínez: qué dijo

En febrero de este año, Lloris brindó una entrevista y en aquella oportunidad había expresado que “no he tenido mucho éxito en mi carrera en este aspecto, aunque he parado algunos importantes. Cuando lo comentás con Dibu Martínez, para él es un juego psicológico. Yo no sé cómo... Pero eso no significa que haya ganado todas las series de penalización”.

El portero además había manifestado que “hay cosas que no sé cómo hacer: jugar en la portería, desestabilizar al rival, jugar al límite, hacer estupideces, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así”.

Si bien la despedida es un tanto amarga, Lloris alcanzó la gloria máxima en Rusia 2018. En aquel entonces, Franciaobtuvo su segunda estrella y el arquero fue elegido como uno de los más destacados del torneo.