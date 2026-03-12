Independiente Medellín vence 2-1 a Juventud y pasa a Fase de Grupos

Por la llave 1 de la Copa Libertadores, el Poderoso de la Montaña se quedó con los tres puntos como local frente a Juventud. Los goles para Independiente Medellín fueron anotados por Hayen Palacios, al minuto 13 del primer tiempo después de un remate de cabeza, mientras que el tanto para que su equipo saliera triunfante lo convirtió Francisco Fydriszewski cuando transcurrían 36' de la segunda mitad, otra vez de cabeza. Federico Barrandeguy había puesto la igualdad transitoria en el minuto 24 de la primera etapa.

Juventud estuvo cerca de estirar la ventaja al empate con un bombazo de Emmanuel Mas que dio en el palo, a los 44 minutos de la primera etapa.

Francisco Fydriszewski fue la figura del partido. El delantero de Independiente Medellín marcó 1 gol, remató al arco contrario en 2 oportunidades y realizó 14 pases correctos.

Otro jugador importante en el partido fue Hayen Palacios. El mediocampista de Independiente Medellín fue el autor de 1 gol, acertó 12 pases correctos y remató al arco 3 veces.

El director técnico de Indep. Medellín, Alejandro Restrepo, planteó una estrategia 3-5-2 con Salvador Ichazo en el arco; José Ortiz, Kevin Mantilla y Daniel Londoño en la línea defensiva; Halam Loboa, Hayen Palacios, Didier Moreno, Diego Moreno y Frank Fabra en el medio; y Francisco Fydriszewski y Enzo Larrosa en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Sebastián Méndez Pardiñas se pararon con un esquema 4-5-1 con Sebastián Sosa bajo los tres palos; Federico Barrandeguy, Ángel Morosini, Patricio Pernicone y Emmanuel Mas en defensa; Rodrigo Chagas, Leonel Roldán, Pablo Lago, Agustín Alaniz y Renzo Sánchez en la mitad de cancha; y Bruno Larregui en la delantera.

El árbitro Juan Benítez fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

El Poderoso de la Montaña terminó con la ilusión de Juventud y se metió en Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

Cambios en Independiente Medellín

45' 2T - Salieron Daniel Londoño por Leyser Chaverra y Diego Moreno por John Montaño

59' 2T - Salió Hayen Palacios por Esneyder Mena

76' 2T - Salió Enzo Larrosa por Francisco Chaverra

Amonestado en Independiente Medellín:

32' 2T Francisco Fydriszewski (Conducta antideportiva)

Cambios en Juventud

15' 1T - Salió Patricio Pernicone por Martín Cáceres

57' 2T - Salieron Renzo Sánchez por Alejo Cruz y Rodrigo Chagas por Ramiro Peralta

81' 2T - Salieron Agustín Alaniz por Fernando Mimbacas y Pablo Lago por Gonzalo Gomez

Amonestado en Juventud:

46' 2T Sebastián Méndez (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Juventud:

44' 2T Ramiro Peralta (Roja directa)

