Tolima ganó 2-0 y logró su clasificación a Fase de Grupos

El Vinotinto y Oro aprovechó el encuentro en casa este miércoles y venció 2-0 a O'Higgins en el estadio Manuel Murillo Toro. El camino hacia la victoria para Tolima comenzó con Junior Hernández, quien convirtió en el minuto 37 del primer tiempo. Juan Pablo Torres amplió la ventaja con el segundo gol al minuto 41 de la segunda etapa.

Penales decisivos llevan a la victoria y clasificación de Sporting Cristal a Fase de Grupos

Un remate de Arnaldo Castillo terminó en el palo a los 51 minutos del segundo tiempo y O'Higgins perdió su chance de empatar.

El desempeño Juan Pablo Torres lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Tolima metió 1 gol, efectuó 121 pases correctos y recuperó 11 balones.

Brayan Rovira también jugó un buen partido. El volante de Tolima efectuó 93 pases correctos y recuperó 9 balones.

El estratega de Tolima, Lucas González, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Neto Volpi en el arco; Cristian Arrieta, Jan Ángulo, Anderson Angulo y Junior Hernández en la línea defensiva; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira, Jersson González, Juan Pablo Torres y Adrián Parra en el medio; y Luis Sandoval en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Lucas Bovaglio salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Omar Carabalí bajo los tres palos; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pávez en defensa; Benjamín Schamine, Juan Leiva, Francisco González, Bryan Rabello y Martín Sarrafiore en la mitad de cancha; y Arnaldo Castillo en la delantera.

Anderson Daronco fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Manuel Murillo Toro.

Tolima terminó con el sueño de O'Higgins al derrotarlo en el partido de vuelta y así pudo alcanzar Fase de Grupos de esta competición.

Cambios en Tolima

61' 2T - Salió Brayan Rovira por Élan Ricardo

77' 2T - Salió Adrián Parra por Jader Valencia

90' 2T - Salió Luis Sandoval por Juan José Mera

Amonestados en Tolima:

15' 1T Jersson González (Simular una infracción), 38' 1T Élan Ricardo, 43' 2T Adrián Parra y 46' 2T Sebastián Guzmán (Discutir con un rival)

Cambios en O'Higgins

45' 1T - Salió Benjamín Schamine por Gabriel Pinto

57' 2T - Salió Bryan Rabello por Joaquín Tapía

81' 2T - Salió Arnaldo Castillo por Thiago Vecino

82' 2T - Salieron Juan Leiva por Nicolás Garrido y Martín Sarrafiore por Bastián Yáñez

Amonestados en O'Higgins:

49' 1T Miguel Brizuela (Conducta antideportiva) y 46' 2T Alan Robledo (Discutir con un rival)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)