jueves 12 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 23:33
Copa Libertadores

Tolima ganó 2-0 y logró su clasificación a Fase de Grupos

Todo lo que dejó el duelo entre Tolima y O'Higgins: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Copa Libertadores.

BsAs (DataFactory)
BsAs (DataFactory)

El Vinotinto y Oro aprovechó el encuentro en casa este miércoles y venció 2-0 a O'Higgins en el estadio Manuel Murillo Toro. El camino hacia la victoria para Tolima comenzó con Junior Hernández, quien convirtió en el minuto 37 del primer tiempo. Juan Pablo Torres amplió la ventaja con el segundo gol al minuto 41 de la segunda etapa.

Un remate de Arnaldo Castillo terminó en el palo a los 51 minutos del segundo tiempo y O'Higgins perdió su chance de empatar.

El desempeño Juan Pablo Torres lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Tolima metió 1 gol, efectuó 121 pases correctos y recuperó 11 balones.

Brayan Rovira también jugó un buen partido. El volante de Tolima efectuó 93 pases correctos y recuperó 9 balones.

El estratega de Tolima, Lucas González, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Neto Volpi en el arco; Cristian Arrieta, Jan Ángulo, Anderson Angulo y Junior Hernández en la línea defensiva; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira, Jersson González, Juan Pablo Torres y Adrián Parra en el medio; y Luis Sandoval en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Lucas Bovaglio salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Omar Carabalí bajo los tres palos; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pávez en defensa; Benjamín Schamine, Juan Leiva, Francisco González, Bryan Rabello y Martín Sarrafiore en la mitad de cancha; y Arnaldo Castillo en la delantera.

Anderson Daronco fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Manuel Murillo Toro.

Tolima terminó con el sueño de O'Higgins al derrotarlo en el partido de vuelta y así pudo alcanzar Fase de Grupos de esta competición.

Cambios en Tolima
  • 61' 2T - Salió Brayan Rovira por Élan Ricardo
  • 77' 2T - Salió Adrián Parra por Jader Valencia
  • 90' 2T - Salió Luis Sandoval por Juan José Mera
Amonestados en Tolima:
  • 15' 1T Jersson González (Simular una infracción), 38' 1T Élan Ricardo, 43' 2T Adrián Parra y 46' 2T Sebastián Guzmán (Discutir con un rival)

Cambios en O'Higgins
  • 45' 1T - Salió Benjamín Schamine por Gabriel Pinto
  • 57' 2T - Salió Bryan Rabello por Joaquín Tapía
  • 81' 2T - Salió Arnaldo Castillo por Thiago Vecino
  • 82' 2T - Salieron Juan Leiva por Nicolás Garrido y Martín Sarrafiore por Bastián Yáñez
Amonestados en O'Higgins:
  • 49' 1T Miguel Brizuela (Conducta antideportiva) y 46' 2T Alan Robledo (Discutir con un rival)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Temas
