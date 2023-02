El directivo marcó que si el volante no ponía la firma en ese momento “seguramente no habría jugado en el primer semestre, por lo que no hubiese ido a la Selección y no hubiese sido transferido ni al Chelsea ni al Benfica antes”.

En cuanto a la notoriamente efectiva negociación que tuvo River con el club portugués en junio de 2022, el presidente de River contó, en radio Continental, que “consideramos que era una oferta superadora principalmente porque nos concedían el 25%, que era lo que queríamos”.

Fútbol El Millonario se quedó con un 25% de la ficha del volante cuando lo transfirió al Benfica. Twitter

Y agregó que “esta combinación de transferir a un jugador a un equipo revendedor y conservar ese porcentaje nos hacía pensar que podíamos tener un ingreso importante, aunque nunca pensamos que iba a ser una transferencia de 120 millones. Si uno se va a un equipo grande como el PSG, es muy difícil que ese 25% después tenga un valor importante”.

También el presidente detalló que “a River le entran 24 millones de euros al cambio de dólar oficial. Una parte es al contado y la otra en cinco cuotas anuales, lo cual no es malo para River ya que aspiramos a que los dólares oficiales que vayamos cobrando en los años siguientes vayan teniendo una brecha menor o que no la haya y terminen siendo dólares reales. Además a ese monto se le suman los primeros 18 millones de la venta inicial, como así también el remanente que tenemos por el 15% del jugador, futbolistas agremiados, etcétera”.

Jorge Brito habló sobre los refuerzos y Martín Demichelis

El mandamás del Millonario dijo que “seguiremos buscando en mercados futuros a jugadores de jerarquía. Son operaciones muy difíciles pero River merece seguir siendo ambicioso y peleando todo en Sudamérica. Los recursos y el acompañamiento de la gente nos ayuda a que sigamos este camino que atravesamos desde hace nueve años que empezó con D' Onofrio”.

En ese sentido, añadió que “no vamos a buscar a nadie más en este libro de pases. Estamos buscando fecha para presentar a los refuerzos la semana que viene”.

Con respecto al director técnico, Brito confesó que “no me acuerdo cuándo llamamos a Demichelis. El tema empezó a tomar color tres o cuatro días antes de que viajáramos a Chile (para el amistoso ante Colo Colo del 9 de noviembre pasado)”.