Jujuy Básquet venció a Hindú Club y volvió a la victoria

Jujuy Básquet venció a Hindú Club de Córdoba por 90 a 74 y consiguió su primer triunfo del año , resultado que le permitió cortar una racha negativa y comenzar a enderezar el rumbo. El encuentro se disputó anoche en el estadio Federación, con el arbitraje de Alberto Ponzo y Andrés Barbarini, y la fiscalización de Luis Cornejo como comisionado técnico.

El conjunto jujeño construyó la victoria a partir de una mejora en la efectividad desde el perímetro y un sólido trabajo defensivo , uno de los aspectos a corregir tras la dura derrota de la fecha anterior. Los parciales fueron 19-24, 29-16, 13-16 y 29-18.

Luego de un primer cuarto favorable a la visita, Jujuy Básquet reaccionó en el segundo parcial con una transición ofensiva más rápida y aciertos desde larga distancia. Ibarra fue clave en ese tramo con dos triples consecutivos, mientras que Roca se destacó como máximo anotador del partido con 22 puntos. El local cerró la primera mitad arriba 48-40.

image Jujuy Básquet venció a Hindú Club

El tercer cuarto mostró imprecisiones de ambos equipos y bajo goleo, aunque el conjunto dirigido por Guillermo Tasso mantuvo la intensidad defensiva para sostener la ventaja. En el último período, Jujuy Básquet volvió a imponer condiciones, amplió la diferencia y aseguró el triunfo, lo que incluso permitió el ingreso de los juveniles en los minutos finales.

Con este resultado, los “Cóndores” sumaron un triunfo clave en su objetivo de recuperarse en el torneo. El próximo compromiso será este domingo, cuando reciban a Comunicaciones de Mercedes desde las 21.30, nuevamente en el estadio Federación.

Síntesis del partido de Jujuy Básquet vs Hindú Club

image Jujuy Básquet venció a Hindú Club

Jujuy Básquet 90: Marini 10 (2 triples), Stehli 5 (1 triple), Grytsak 6, Tarnowyk 12, Ibarra 13 (3 triples). Ingresaron: Roveres 18, Roca 22 (6 triples), Fornes 2, Nesman 2, Celis, Nistal y Segovia.

DT: Guillermo Tasso.

Hindú Club 74: Ludueña 8 (2 triples), S. Bruera 6, Bruno 19 (1 triple), A. Bruera 12 (3 triples), Buemo 7. Ingresaron: González 10 (2 triples), Folmer 11 (2 triples), Rattero 1, Giacchino, Estrada y Fontanetti.

DT: Daniel Beltramo.

Parciales: 19-24, 29-16, 13-16 y 29-18.

Progresión: 19-24, 48-40, 61-56, 90-74.

Jueces: Alberto Ponzo y Andrés Barbarini.

Comisionado Técnico: Luis Cornejo.

Estadio: Federación.