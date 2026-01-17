sábado 17 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de enero de 2026 - 10:05
Federación.

Jujuy Básquet venció a Hindú Club y volvió a la victoria

Jujuy Básquet consiguió su primera victoria del año al imponerse con autoridad sobre Hindú Club de Córdoba por 90 a 74, en el estadio Federación, con una destacada actuación colectiva y un alto nivel de efectividad desde el perímetro.

Por  Verónica Pereyra
Jujuy Básquet venció a Hindú Club&nbsp;

Jujuy Básquet venció a Hindú Club 

Lee además
Jujuy Básquet afronta una dura prueba fuera de casa por la Liga Argentina
Córdoba.

Jujuy Básquet afronta una dura prueba fuera de casa por la Liga Argentina
Liga Argentina: Jujuy Básquet cayó ante San Isidro
En Córdoba.

Liga Argentina: Jujuy Básquet cayó ante San Isidro

El conjunto jujeño construyó la victoria a partir de una mejora en la efectividad desde el perímetro y un sólido trabajo defensivo, uno de los aspectos a corregir tras la dura derrota de la fecha anterior. Los parciales fueron 19-24, 29-16, 13-16 y 29-18.

Luego de un primer cuarto favorable a la visita, Jujuy Básquet reaccionó en el segundo parcial con una transición ofensiva más rápida y aciertos desde larga distancia. Ibarra fue clave en ese tramo con dos triples consecutivos, mientras que Roca se destacó como máximo anotador del partido con 22 puntos. El local cerró la primera mitad arriba 48-40.

image
Jujuy Básquet venció a Hindú Club

Jujuy Básquet venció a Hindú Club

El tercer cuarto mostró imprecisiones de ambos equipos y bajo goleo, aunque el conjunto dirigido por Guillermo Tasso mantuvo la intensidad defensiva para sostener la ventaja. En el último período, Jujuy Básquet volvió a imponer condiciones, amplió la diferencia y aseguró el triunfo, lo que incluso permitió el ingreso de los juveniles en los minutos finales.

Con este resultado, los “Cóndores” sumaron un triunfo clave en su objetivo de recuperarse en el torneo. El próximo compromiso será este domingo, cuando reciban a Comunicaciones de Mercedes desde las 21.30, nuevamente en el estadio Federación.

Síntesis del partido de Jujuy Básquet vs Hindú Club

Con Roca como máximo anotador y una alta efectividad desde el perímetro, Jujuy Básquet venció 90-74 a Hindú Club de Córdoba en el estadio Federación y sumó su primer triunfo del año.

image
Jujuy Básquet venció a Hindú Club

Jujuy Básquet venció a Hindú Club

Jujuy Básquet 90: Marini 10 (2 triples), Stehli 5 (1 triple), Grytsak 6, Tarnowyk 12, Ibarra 13 (3 triples). Ingresaron: Roveres 18, Roca 22 (6 triples), Fornes 2, Nesman 2, Celis, Nistal y Segovia.

DT: Guillermo Tasso.

Hindú Club 74: Ludueña 8 (2 triples), S. Bruera 6, Bruno 19 (1 triple), A. Bruera 12 (3 triples), Buemo 7. Ingresaron: González 10 (2 triples), Folmer 11 (2 triples), Rattero 1, Giacchino, Estrada y Fontanetti.

DT: Daniel Beltramo.

Parciales: 19-24, 29-16, 13-16 y 29-18.

Progresión: 19-24, 48-40, 61-56, 90-74.

Jueces: Alberto Ponzo y Andrés Barbarini.

Comisionado Técnico: Luis Cornejo.

Estadio: Federación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy Básquet afronta una dura prueba fuera de casa por la Liga Argentina

Liga Argentina: Jujuy Básquet cayó ante San Isidro

Jujuy Básquet arranca la agenda de local: este martes recibe a Estudiantes

Dura derrota de Jujuy Básquet ante Estudiantes de Tucumán

Jujuy Básquet busca esta noche la recuperación ante Hindú

Lo que se lee ahora
Amistoso Gimnasia vs Racing de Córdoba - Foto: Fanaticos.lvdos
Pretempotada.

Gimnasia de Jujuy jugó dos amistosos contra Racing de Córdoba: resultados de los partidos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Lugar donde sucedió el hecho.
Capital.

Tensión en barrio Gorriti: un hombre amenazó a su ex en la vía pública y atacó a policías

Foto ilustrativa. video
Anuncio.

Habrá más subsidios eléctricos para el NOA: cómo serán en cada zona

Amistoso Gimnasia vs Racing de Córdoba - Foto: Fanaticos.lvdos
Pretempotada.

Gimnasia de Jujuy jugó dos amistosos contra Racing de Córdoba: resultados de los partidos

Pago anticipado 2026
Beneficios.

Pago anticipado 2026: para qué impuestos, descuentos y cómo pagar

Foto ilustrativa. video
VIDEO.

Salta: impresionante avistaje de un puma en el dique Cabra Corral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel