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2 de septiembre de 2026 - 16:51
Deportes

La AFA anunció un homenaje a Lionel Messi en todas las categorías del fútbol Argentino

La medida dispuesta por la AFA se aplicará en todas las categorías, tanto masculinas como femeninas. El capitán anunció el lunes que dejará la Selección Argentina.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La AFA obliga a todos los equipos a que homenajeen a Lionel Messi.&nbsp;

La AFA obliga a todos los equipos a que homenajeen a Lionel Messi. 

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una enorme conmoción y repercusiones en todo el mundo. En las últimas horas, la AFA anunció un particular homenaje para el próximo fin de semana. Los detalles, en la nota.

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La AFA obliga a todos los equipos a que homenajeen a Lionel Messi

Según el boletín oficial de la AFA, en la próxima fecha de todas las categorías y disciplinas, tanto masculinas como femeninas, los partidos se detendrán a los 10 minutos del primer tiempo. En ese momento, se realizará un minuto de aplausos en homenaje a Lionel Messi y a su trayectoria con la Selección Argentina.

La medida alcanzará a las categorías de fútbol 11, futsal y fútbol playa, tanto masculinas como femeninas. Como parte del homenaje, todos los clubes deberán transmitir en sus pantallas gigantes el video que la AFA preparó para Messi, quien a los 39 años dejará el conjunto nacional.

La Liga Profesional se hizo eco de la iniciativa e invitó a los hinchas a participar del homenaje: “Te esperamos en las canchas: ¡sumate a este reconocimiento!”.

El número 10 acompañó a Messi en una carrera histórica con la Selección, marcada por títulos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. También con ese dorsal se convirtió en el máximo goleador histórico del equipo. Ahora, será el número que marque su adiós.

Después de más de 20 años, Lionel Messi le puso punto final a su ciclo en la Selección argentina. Este lunes anunció su retiro y explicó los motivos en una carta escrita a mano: “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

El emotivo video de la AFA para Lionel Messi

“Leo, te habla el escudo de la Selección. Quería decirte cuánto te voy a extrañar. ¿Quién lo diría? Yo soy el escudo y siempre fuiste vos quien me defendió”, dice el comienzo del emotivo homenaje.

El mensaje sigue: “Me llevaste con orgullo en el pecho y me cambiaste para siempre. Yo tenía dos estrellas y vos me pusiste la tercera. Aunque, seamos sinceros, merecíamos alguna más, ¿o no?”.

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