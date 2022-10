Juega desde chico al fútbol y encontró en la cancha uno de los lugares donde mejor se siente. "Me gusta este deporte, me gusta jugar a la pelota y por eso junto a un profe armé un equipo con otros “chatos” cómo nos decimos nosotros".

TODOJUJUY talla baja.mp4

El bullying continúa en esta sociedad

Si no tenes personalidad, te puede afectar mucho. Cristian, cuenta que a él esta situación no le pasa muy a menudo pero que a muchos amigos y conocidos sí. “Muchos no salen de su casa porque los miran raro”, dijo.

Cadima es un claro ejemplo de superarse, de hacer oídos sordos a las burlas y no darle importancia. “Aprendí a controlarme, cuando era chico si me afectaba, me preguntaba por qué no crecía y mis papás me explicaron todo”.

“La discriminación hacia nosotros siempre ha sido igual”, expresó Cristian.

La ayuda en el deporte

El jugador encontró en el deporte un lugar para salir adelante. En ese sentido manifestó “me sirvió para estar mas fuerte, me saca la rabia de que la gente me mira mal”.

Con el fútbol logró conocer amigos de talla baja, que en la provincia no encontró. “En el equipo encontré compañerismo”

En su familia y amigos, también encontró ese apoyo: “vos sos mejor que ellos”, le resaltaban cada vez que el sentía bajones o frustraciones.

También, contó que cuando entra a una cancha de fútbol siente liberación, siente que puede ser él y que puede superar la angustia.

image.png Equipo de fútbol de talla baja.

Copa Argentina de Talla Baja

Jujuy jugará este torneo federal, enfrentándose a otras provincias de Argentina. Cristian sueña con jugar en la Selección, “fui convocado a Corrientes pero había mejores que yo”.

El entrena en su casa y cuenta que no tiene las mismas posibilidades que los jugadores de otros lados.

“Uso la 7, como Cristiano Ronaldo, no llego a la 10 de Messi por que el es el mejor del mundo”, expresó Cristian.

image.png

Su mensaje

Para finalizar la entrevista el jujeño dio un contundente mensaje: “Feliz día a toda la gente de Talla Baja, que no tengan vergüenza, que no se escondan, que todos somos iguales, y si tienen un sueño que sigan adelante”.