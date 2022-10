personas talla baja 22.jpg Inclusión de las personas de talla baja.

La creación de este día mundial en el año 2013 fue por iniciativa de Little People of America (LPA), para homenajear el nacimiento de Billy Barty (fundador de esta organización en el año 1957), con la finalidad de agrupar a personas de talla baja para compartir experiencias, información y los desafíos que enfrentan las personas con esta condición.

La selección del día y mes para celebrar esta efeméride coincide con la fecha de nacimiento del actor estadounidense William John Bertanzetti, mejor conocido como Billy Barty. Fue una de las primeras personas que trabajó en pro de los derechos de las personas con talla baja.

Little People of America (LPA) es una organización internacional sin fines de lucro fundada en el año 1957 por el actor Billy Barty. Tiene como misión fundamental brindar apoyo a personas con acondroplasia y sus familias. Asimismo, genera recursos e información acerca de esta condición o trastorno genético.

Durante ese año Barty convocó a personas de baja estatura a congregarse en una reunión que se llevó a cabo en Reno, Canadá. De allí surgió esta organización internacional, la cual se denominó originalmente Midgets of America. Posteriormente, en el año 1960 cambió su denominación a Midgets and Dwarfs of America.