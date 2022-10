Opinión.. Frente a la discapacidad ¿estás in o out?

A lo largo de los años, he podido ver que la reacción natural cuando se presenta el tema de la discapacidad, es salir corriendo. No es que quiera ofender a nadie, pero es notable que no estamos preparados y la respuesta tampoco suele ser la mejor. Y ¿por qué? Por el simple hecho que, desde muy pequeños, siempre se trató de un tema que se ocultaba, se omitía y poco se informaba; convirtiéndolo en un tema tabú.

Afortunadamente, esto no continúa así o al menos los que estamos empapados del tema, intentamos que cambie por completo la mirada hacia la Discapacidad. La palabra ya cuenta con peso propio, pero déjenme decirles que no deberían sentirse mal si lo dicen, y les propongo también decirlo como debe ser “Persona con Discapacidad”.

Para que puedan ir entendiendo, a lo largo de los años fue cambiando la forma de hablar, de mencionar esta condición. Antes se decía “especiales”, “capacidades diferentes” y otras más. Pero afortunadamente se llegó al punto de notar que es más simple decir tal cual es, una persona, lo primordial y luego vendría su condición que quedó con el término “Discapacidad”. Así que los invito a borrar todas las definiciones anteriores y poder llamarlos como tales… una “Persona con Discapacidad”.

Ahora entrando un poco a lo que me convoca en estas líneas, me puse a pensar en lo que pasa como sociedad ante la Discapacidad. Hay muchas anécdotas que vienen a mi cabeza ahora, pero voy a tratar de recortar algunas. Seguramente habrán pasado por la situación de que un niño, un hijo, que por cierto a esa edad son tan espontáneos, pregunten cuando ven a una persona con algo diferente a ellos… “¿Por qué no camina? ¿Eso es una silla con ruedas? ¿Qué le pasó a su pierna o brazo, por qué está así? ¿Por qué no habla?… Podría citar muchas más, pero estas son suficientes y significativas para describir ese momento crucial de encuentro con una Persona con Discapacidad.

¡Qué momento para el adulto! Una prueba difícil para que el que no puede con esto, no sabe qué decir o hacer, y ahí pasa lo que les digo les gustaría “salir corriendo”. Repito, no es mi idea ofender, es hacerlos ver que no está mal no saber qué hacer, cómo explicarlo porque nadie te lo enseñó. Pero siempre hay una diferencia que es la posibilidad de buscar o encontrar una respuesta, quizás con ayuda y que no nos avergüence hacerlo. Para todas esas personas que están en este mundo y sus familias, la empatía es algo crucial y un comienzo para la Inclusión.

Así que les propongo a todos los lectores que empecemos a impulsar una mirada diferente hacia la Discapacidad, que puedan hablarlo en la mesa diaria, que busquen información cuando duden, o no sepan cómo responder algo. Y por sobre todo no se alejen de la oportunidad de conocer a una de estas personas; que sé que muchas veces asusta, preocupa y aún queda la marca pasada por el desconocimiento y ocultamiento. Pero esas personas son como vos y como yo, y después viene su condición.

Es importante saber que la mirada hacia la Discapacidad depende de cuán contaminados de dudas, temores y hasta mitos o falsas creencias tenemos frente a este tema. Todo irá cambiando si nos permitimos visualizarlo como una condición en la vida de cualquier persona, que obviamente afecta y modifica mucho, que es una situación difícil que conlleva una lucha diaria para esa misma persona y su familia. Pero por fuera de esto, se encuentra la sociedad que, si logra visibilizarlo hacerlo cotidiano y evita temerle, habla del tema, busca respuestas; un montón de puertas se abrirán y recién ahí podremos empezar a trabajar la real Inclusión.

Y para cerrar y no cansarlos, los dejo pensando que, si hablamos de Incluir, vayan sabiendo que eso no es hacer de lugares especiales o diferentes para estas Personas, un No absoluto. “La Inclusión implica que estén entre y con todos nosotros, sean parte de toda la sociedad, de una escuela, de la comunidad como lo somos todas las personas en este mundo”.

Berenice Ruesjas

Lic. en Psicología MP 330