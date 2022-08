El pequeño posee una discapacidad ya que nació con retraso madurativo y epilepsia , "no puedo trabajar porque no tengo a nadie para que cuide a mi hijo, no cobro planes sociales ni ninguna ayuda por el momento y soy madre soltera", dijo la joven en diálogo con Todo Jujuy.

image.jpg Solidaridad en Monterrico para un bebé con discapacidad.

Cómo ayudarlos

Para colaborar con Noam pueden comunicarse al siguiente número de teléfono: 3884483200. También dejó su CBU que es: CBU: 0110398230039818081029 - alias: Noamquirino.

"Mi bebé nació prematuro y estuvo 2 meses internado. A veces no tengo para la leche ni para los pañales", señaló y aclaró que ya hizo los trámites en ANSES y está a la espera de que le resuelvan la situación para adquirir los beneficios que les corresponden por la discapacidad del pequeño y las asignaciones.

Asimismo comentó que "no tengo apoyo de mis familiares y me encuentro sola en este momento". Además la pieza que alquila no está en condiciones favorables para que viva el bebé, tampoco tiene coche ni una cuna. "A todos los que me quieran ayudar les voy a agradecer de corazón porque la estamos pasando muy mal", finalizó Gianella.

SOLIDARIDAD MONTERRICO -AYUDA PARA BEBE CON DISCAPACIDAD - TODOJUJUY.mp4