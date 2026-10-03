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3 de octubre de 2026 - 23:08
Deportes.

La Selección Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso

En el segundo amistoso por Fecha FIFA, la Selección Argentina se impusó sin problemas ante Burkina Faso en el Estadio Monumental.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Seleccion Argentina

La Selección Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en el segundo amistoso internacional de la fecha FIFA. En un partido con un rival juvenil, que llegó al país a pocas horas del desarrollo del encuentro, el seleccionado se mostró muy serio y aprovechó las situaciones que tuvo para aplastar a su rival.

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Resumen del partido de Argentina vs Burkina Faso

La goleada comenzó a gestarse desde el inicio. Luego de un penal cometido sobre Giay a los 2', Lautaro Martínez se hizo cargo de la ejecución y, aunque no pudo en primera instancia, convirtió en el rebote para abrir el marcador de lo que ya es una enorme goleada.

Pero eso no se quedó ahí. La Scaloneta siguió atacando y rápidamente aumentó la ventaja: a los 8', volvió a llegar con peligro y, tras un centro, Moumoune Diallo la metió en su propio arco para el 2-0. A los 12', Gianluca Prestianni recibió de Lautaro Martínez y anotó el tercero de la Albiceleste.

Luego de casi 20 minutos llegó el cuarto, que estuvo en los pies de Nico Paz. Mientras que Julián Álvarez anotó el quinto a los 36 minutos. Ya en el segundo tiempo, Franco Mastantuono anotó el 6 a 0 para liquidar la historia.

Y en tiempo de descuento, Giuliano Simeone anotó de cabeza para poner el 7-0 definitivo.

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