Lanús enfrenta a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana: cuándo y dónde ver el partido.

Lanús y Atlético Mineiro definirán este sábado desde las 17 en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, la final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro pondrá en juego el segundo título continental para Lanús y la revancha del subcampeón vigente de la Copa Libertadores, el conjunto brasileño dirigido por Jorge Sampaoli.

Lanús llega a la final tras un semestre con saldo positivo, habiendo asegurado la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura luego de vencer 3-1 a Atlético Tucumán. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino perdió solo uno de sus últimos 13 partidos y consolidó una buena campaña en la Sudamericana, quedando primero invicto en su grupo y eliminando a equipos como Central Córdoba, Fluminense y Universidad de Chile, con la actuación destacada de Rodrigo Castillo.

Atlético Mineiro, en cambio, tuvo un año irregular. Si bien ganó el Campeonato Mineiro, fue eliminado por Cruzeiro en la Copa de Brasil y ocupa la décima posición en el Brasileirao, lejos de la lucha por los puestos directos a la Copa Libertadores. Su clasificación para la final sudamericana fue a través de un segundo lugar en el grupo, victoria en playoffs por penales contra Atlético Bucaramanga y posteriores eliminaciones a Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle.

Formaciones probables para la final entre Lanús y Atlético Mineiro

El equipo granate podría salir con: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Por su parte, Atlético Mineiro podría presentar a: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu. Director técnico: Jorge Sampaoli.

Transmisión y datos del partido

La definición de la Copa Sudamericana 2025 tendrá a Lanús y Atlético Mineiro frente a frente este sábado 22 de noviembre.

El partido comenzará a las 17 en el estadio Defensores del Chaco con arbitraje del chileno Piero Maza y asistencia del VAR por Juan Lara. La transmisión estará a cargo de ESPN, con opciones también en Disney+ Premium.

Este encuentro tiene una gran expectativa, ya que ambos equipos buscan ampliar su palmarés internacional y asegurar un lugar relevante en el fútbol continental del próximo año. Será el tercer enfrentamiento decisivo entre ambos conjuntos en torneos internacionales, tal como ocurrió el año pasado.