sábado 22 de noviembre de 2025

22 de noviembre de 2025 - 10:46
Previa.

Lanús enfrenta a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana: cuándo y dónde ver el partido.

Lanús y Atlético Mineiro definen este sábado a las 17 en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción la final de la Copa Sudamericana 2025.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Lanús enfrenta a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana: cuándo y dónde ver el partido.

Lanús enfrenta a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana: cuándo y dónde ver el partido.

La definición de la Copa Sudamericana 2025 tendrá a Lanús y Atlético Mineiro frente a frente este sábado 22 de noviembre.
Fútbol.

¿Dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2025?
lanus logra una victoria de 3-1 sobre atletico tucuman

Lanús logra una victoria de 3-1 sobre Atlético Tucumán

Previa de la final: rendimiento y trayectorias

Lanús llega a la final tras un semestre con saldo positivo, habiendo asegurado la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura luego de vencer 3-1 a Atlético Tucumán. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino perdió solo uno de sus últimos 13 partidos y consolidó una buena campaña en la Sudamericana, quedando primero invicto en su grupo y eliminando a equipos como Central Córdoba, Fluminense y Universidad de Chile, con la actuación destacada de Rodrigo Castillo.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-11-22T103924.896
Lanús enfrenta a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana: cuándo y dónde ver el partido.

Atlético Mineiro, en cambio, tuvo un año irregular. Si bien ganó el Campeonato Mineiro, fue eliminado por Cruzeiro en la Copa de Brasil y ocupa la décima posición en el Brasileirao, lejos de la lucha por los puestos directos a la Copa Libertadores. Su clasificación para la final sudamericana fue a través de un segundo lugar en el grupo, victoria en playoffs por penales contra Atlético Bucaramanga y posteriores eliminaciones a Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle.

Formaciones probables para la final entre Lanús y Atlético Mineiro

El equipo granate podría salir con: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Por su parte, Atlético Mineiro podría presentar a: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu. Director técnico: Jorge Sampaoli.

Transmisión y datos del partido

La definición de la Copa Sudamericana 2025 tendrá a Lanús y Atlético Mineiro frente a frente este sábado 22 de noviembre.

El partido comenzará a las 17 en el estadio Defensores del Chaco con arbitraje del chileno Piero Maza y asistencia del VAR por Juan Lara. La transmisión estará a cargo de ESPN, con opciones también en Disney+ Premium.

Este encuentro tiene una gran expectativa, ya que ambos equipos buscan ampliar su palmarés internacional y asegurar un lugar relevante en el fútbol continental del próximo año. Será el tercer enfrentamiento decisivo entre ambos conjuntos en torneos internacionales, tal como ocurrió el año pasado.

