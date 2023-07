Las escarapelas con nuevo diseño que usarán las jugadoras argentinas

La diseñadora, quien actualmente habita en la localidad de Córdoba, al conversar con colegas de la agencia de noticias Télam, rememoró: " El pedido me lo hicieron el jueves 29 de junio y lo tenía que entregar el 3 de julio , en el cual me solicitaron 26 escarapelas. Para entregar el pedido, trabajé durante todo el fin de semana, 12 horas por día".

"Mi hija trabajó a la par, retirando cajas, atendiendo los pedidos de la tienda, sellando y armando los pedidos", indicó.

Rosetti es una diseñadora que fundó la marca Carmella Ida en el año 2007, dándole ese nombre en honor a su fiel compañera, una perrita llamada Carmella, quien la acompañó durante su existencia, y a su abuela Ida, quien le inculcó el amor por el arte del diseño.

image.png

Inicialmente, se enfocó en la creación de vestidos, pero posteriormente, a raíz de las recomendaciones de amigos cercanos, se dedicó a la fabricación y diseño de complementos, destacando una característica fundamental: cada uno de los productos lanzados lleva el nombre de una mujer.

"Cuando diseñé la escarapela decidí llamarla mujeres con historias y cada una de ella tiene el nombre de una mujer que fue importante en la vida social, política y cultural del país", destacó. La oportunidad de colaborar con la Selección nacional femenina surgió a raíz de la solicitud de un individuo vinculado a la Secretaría de la Mujer de Córdoba.

"Yo no veía nada raro, pero la persona que me hizo el pedido, me recalcó que cada escarapela debía tener tres estrellas. Mis diseños son diferentes, pero todas tenían un camafeo, con distintas mujeres jóvenes que representaban la historia argentina y las tres estrellas", detalló.

La diseñadora expresó su incredulidad al ser seleccionada para este proyecto y enfatizó que, después de tanto tiempo dedicado a su labor, finalmente ha obtenido resultados satisfactorios.

A lo largo de la semana, las jugadoras convocadas para representar a la Selección en la próxima Copa Mundial Femenina en Nueva Zelanda recibieron las prendas distintivas en las instalaciones de la AFA en Ezeiza, en presencia de Lionel Messi. Las futbolistas mostraron su profunda gratitud por el trabajo realizado. "Se contactaron conmigo Estefanía Banini y Miriam Mayorga y me agradecieron por la escarapela que les hice. Eso me generó una doble felicidad", puntualizó.

Esta iniciativa generó un gran impacto en las redes sociales, con un video que ha acumulado más de 100 mil reproducciones en la plataforma de videos TikTok. Además, recibió numerosos mensajes de felicitaciones y muestras de apoyo por su labor.

"Siento una mezcla de felicidad y orgullo, de mostrar mi trabajo por las redes sociales y recibir mensajes de gente que me conoce y también gente desconocida y que todos los mensajes sean de felicitaciones", manifestó. Y añadió: "Todo lo recibido me hace muy feliz y estoy muy contenta y agradezco a la vida de ponerme en el lugar donde estaba para poder recibir ese mensaje".

image.png

En la Copa Mundial, el conjunto liderado por Germán Portanova competirá en el grupo G, enfrentando a Italia (el 24 de julio en Auckland), Sudáfrica (el 27 de julio en Dunedin) y Suecia (el 2 de agosto en Hamilton). Esta será la cuarta vez que las jugadoras argentinas participen en un Mundial de la FIFA, y buscarán obtener su primera victoria en esta competencia internacional, donde la selección de Estados Unidos se coronó campeona en la última edición.

El conjunto realizará un encuentro de carácter amistoso frente a Perú en San Nicolás el viernes 14 (a las 20.30) como evento de despedida nacional previo a su viaje al continente oceánico.