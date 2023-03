También destacó que la liga puede arrancar el 16 de marzo, "nosotros venimos acompañando, hay una política que sostiene y apoya a los clubes pero también hay un problema desde ahí porque no tienen socios, no tienen acompañamiento de la dirigencia, etc. y eso hace que lleguen a esta situación que no es responsabilidad exclusiva del Gobierno".

"La decisión del Gobierno es acompañar a las ligas de Jujuy"

"Nosotros vamos a colaborar, le vamos a dar las herramientas para que sigan avanzando pero no podemos cubrir al 100% de cada liga porque para eso tienen aportes de los clubes y bingos. Tienen que reinventarse para que más gente acompañe", añadió.

Asimismo hizo referencia a que después de la pandemia hubo un crecimiento con respecto a los socios y familias que llegaban a cada institución, pero con el tiempo eso fue disminuyendo. Además señaló que otro de los inconvenientes que presenta la Liga Jujeña de Fútbol es que no todos los clubes tienen su cancha.

Al respecto, Hugo Flores explicó que la liga tiene un déficit anual de 11 millones de pesos, "es porque los clubes no hacen los aportes, sui lo harían como corresponde eso no pasaría. También ellos hacen el bingo y no los acompañan, si ellos no colaboran no van a tener beneficios".