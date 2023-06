El astro argentino, Lionel Messi, fue elegido como el mejor jugador extranjero de la Ligue 1 de esta última temporada, tras marcar 16 goles y 16 asistencias en el campeonato francés que ganó con PSG.

El capitán de la Selección Argentina fue una de las figuras del equipo campeón de Christophe Galtier y ganó el premio tras imponerse en una votación en la que participaron muchos fanáticos.

Messi consiguió tres títulos, en sus dos temporadas en París: dos Ligue 1, la última en 2023, y una Supercopa de Francia, conseguida en el mes de agosto contra el Nantes. De todas maneras, Messi y el club francés se quedaron con las ganas de conseguir la Champions League y la Copa de Francia.

"Desde el principio fue algo muy lindo el recibimiento. Después la gente empezó a tratarme diferente. Fue una parte del público del París porque la gran mayoría me seguía viendo y tratando como al inicio, pero sí hubo un quiebre con gran parte de la afición. No fue mi intención ni mucho menos, se dio así, anteriormente había pasado también con Mbappé y con Neymar. Sé que es su manera de actuar, pero me quedo con la gente que siempre me respetó, como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué. Nada más, es una anécdota", comentó en su última nota concedida en Francia.

En esa entrevista, Messi reconoció que la adaptación no fue como se imaginaba. "Vine a París porque me gustaba el club, tenia amigos, mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de Selección, compañeros que ya había conocido... Me parecía que más allá de lo que era el club iba a tener una adaptación más fácil que en cualquier otro lugar que pudiera ir. Sin embargo, fue una adaptación difícil, mucho más que lo esperado. Llegar tarde, no tener pretemporada, adaptarme al club, a una nueva manera de jugar, a la ciudad, que al principio costó...".

Además de haber sido elegido como el mejor extranjero de la liga en la última temporada, Messi también integró el 11 ideal del campeonato según la propia Liga y también la revista L'Equipe. Un reconocimiento en medio de la difícil con un sector del público cómo él mismo describió.