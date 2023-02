El mejor.. Lionel Messi es finalista en el premio The Best

Lionel Messi es finalista para quedarse con el premio The Best como el mejor jugador del 2022. La FIFA oficializó la terna final que Lionel Messi integra junto a Kylian Mbappé y Karim Benzema, para recibir el premio The Best.