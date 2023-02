El hermano de Messi, muy crítico con Barcelona y Laporta

“No vamos a volver a Barcelona y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona”, manifestó.

Fuertes declaraciones: "Los catalanes son traidores"

Matías Messi no solo fue crítico con Laporta por la partida de Messi de Barcelona, sino que también afirmó que la gente no se ha movilizado para solicitar la permanencia del crack en el club.

"La gente no lo bancó, la gente tendría que haber salido a hacer una marcha. Que se vaya Laporta y que se quede Messi. Los catalanes son traidores", comentó el hermano de Messi y estableció una comparación con lo que sucedió en su momento con Ronaldinho. "Mi mamá se lo dijo a Lionel una vez, te van a pagar como a Ronaldinho. A Ronaldinho también, un voleó en el culo…", rememoró el hermano de Lionel.

Finalmente, manifestó: “Para mí, Barcelona se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie, era más conocido Madrid. Entonces, que te paguen así no está bueno. El que tuvo la oportunidad de viajar a Barcelona y vio qué es, entra al museo y el museo es Messi”.

¿Qué había dicho Laporta sobre el posible regreso de Messi?

En noviembre del 2022, a Joan Laporta le preguntaron nuevamente sobre un posible regreso de Messi y admitió que el crack argentino no partió de Barcelona de la mejor forma.

"Leo está jugando en un equipo y por respeto a él y al equipo donde juega no debo comentar estos temas", comentó en un primer momento el presidente blaugrana para después hacerse cargo de la salida de Messi: "No lo resolvimos bien. Yo me siento responsable de esto. Institucionalmente no lo resolví bien, pero institucionalmente no era fácil tampoco... Él sabe que Barcelona es su casa y lo queremos mucho".

Las disculpas del hermano de Messi por sus frases contra Barcelona

Tras sus dichos, Matías Messi decidió salir a aclarar sus dichos al poco tiempo de que los mismos alcancen a tener una gran repercusión dentro de la prensa española y todo el mundo del deporte por la crudeza de sus palabras. "Quiero reivindicarme por lo que dije en las redes sociales, sólo estaba con mi hijo y los amigos haciendo un chiste. Cómo voy a pensar eso de un club tan grande como el Barcelona y su historia el que nos ha dado muchísimo tanto a mi familia como Leo".

"Para nosotros Cataluña es nuestro segundo hogar y eso es de público conocimiento. Lo siento mucho y pido disculpas a todos, especialmente a los barcelonistas. Por último quiero decir que solo tengo la red social instagram!!!", expresó el hermano de Lionel Messi.

