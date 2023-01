Lionel Messi habló por primera vez como campeón del mundo

Le habló al Messi de la infancia

Andy le pregunta qué se diría si podría hablarle cuando era un niño y Messi dijo: ”Que le espera algo extraordinario, algo que no se lo podría imaginar, que va a tener un camino en su profesión muy hermoso con momentos duros que va a tener que superar pero que nunca renuncie a sus sueños porque al final va a tener su recompensa más deseada y un final feliz como una película. Muy linda película”.

El boom del 5 de copas

En cuanto al 5 de Copa que fue furor luego de la serie "Seamos eternos" de la consagración de la Copa América, el capitán contó que también se la va a tatuar: “Yo todavía debo la carta, la tengo que hacer. Vi tatuajes impresionantes diferentes, la gente es muy ingeniosa para todo”.

“Desde ese día cambió todo para mi. Lo busqué toda la vida y se dio al final de la carrera ”.

”. “Todo lo que imaginé iba a quedar chico después de lo que viví. Lo que imaginaba no era poco, era algo grande, pero al final fue mucho más”.

"Se que hay mucha gente de otros países que quería que yo fuera campeón del mundo. Fue algo increíble, inexplicable. Afortunadamente se dio"

"Con Anto hablamos antes de ir a dormir. Sin tocar el partido, sin nada especial. Seguimos haciendo la rutina cada dia antes de los partidos. Repetíamos lo mismo. Estaba muy tranquilo, dormía muy bien. Estaba muy relajado. Estaba haciendo todo para que se de. No tuve la ansiedad esa de que llegue el partido. Lo supe manejar muy bien".

Sobre la final: "La verdad que no. No la volví a ver. Vi resúmenes, jugadas, vi muchos festejos de la gente cuando somos campeones del mundo. Pero la final en sí los 90 minutos, no los vi".

"La gente se comportó de la mejor manera. Había 5 millones de personas, era una locura todo, pero por suerte no paso nada"

“Tomamos Fernet y vino con gaseosa. El calor no lo sentimos y por eso nos insolamos. Estuve como dos días afiebrado”

Sin dudas una de las imágenes que a la mayoría se le erizó la piel. En eso Lionel responde: “La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. Porque me llamaba, la Copa me llamaba. Ya está, vení agarrame que ahora sí la puedo tocar. Viste que dicen que si no ganas no podes tocarla, mirarla. La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé. La fui a besar porque pasé por al lado. Obviamente que siempre va a estar ahí. Pero es un consuelo muy grande después de haber pasado tan cerquita antes. No se borra eso. Pero queda a un costado”, agregó sobre la derrota en el Mundial 2014.