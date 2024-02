Lionel Messi habló sobre su ausencia en Hong Kong

"Contento, yo personalmente, de estar otra vez acá en Japón. No es la primera vez que me toca venir, ya tuve la oportunidad en diferentes momentos y cansado un poco también de toda esta gira que llevamos y con ganas de jugar el último partido antes de regresar a casa ", comenzó el diálogo con los periodistas el renombrado futbolista argentino, quien admitió sentirse fatigado debido a los extensos viajes del equipo, que suman más de 38 mil kilómetros.

Respecto al mismo tema, agregó: "Venimos haciendo una gira de muchos partidos seguidos, mucho viaje, mucho cambio de horario y bueno intentaremos prepararnos de la mejor manera para afrontar este partido, seguir creciendo y más allá de cual sea el resultado, seguir sacando cosas positivas para lo que se viene".

El Inter Miami tiene programado enfrentarse al Vissel Kobe el miércoles en el Estadio Nacional de Japón antes de regresar a Miami, donde solo le aguarda un encuentro amistoso más contra Newell's antes del inicio de la MLS.

Posteriormente, hizo mención a su falta de presencia, la cual provocó malestar entre los hinchas de Hong Kong:"Mala suerte que no pude estar el día del partido en Hong Kong. El primer partido de la gira de Arabia sentí una molestia en el aductor, por eso salí y en el segundo partido jugué los minutos que jugué para probarme y ver las sensaciones que tenía y como me encontraba porque me había hecho una resonancia y me había salido que tenía un edema en el aductor, que lo tenía cargado pero que no tenía una lesión por intenté, probé". Explicó que llegaron a Hong Kong y tuvieron el entrenamiento abierto y que salió por la cantidad de gente que había, además quería participar en una actividad con niños que había programada pero "la molestia seguía", aseguró el capitán. "Se me hacía muy difícil jugar", sentenció Leo.

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi en Inter Miami

El Salvador 0-0 Inter Miami

FC Dallas 1-0 Inter Miami

Al Hilal 4-3 Inter Miami

Al Nassr 6-0 Inter Miami

Hong Kong 1-4 Inter Miami

Vissel Kobe vs. Inter Miami | Amistoso | Miércoles 7/02, a las 6 | Estadio Nacional de Japón

Inter Miami vs. Newell's | Amistoso | Jueves 15/02, con horario a definir | DRV PNK Stadium

Cómo es el arranque de la temporada oficial del Inter Miami de Messi

Inter Miami vs. Real Salt Lake | MLS fecha 1 | Miércoles 21/02, a las 22 horas | DRV PNK Stadium

LA Galaxy vs. Inter Miami | MLS fecha 2 | Domingo 25/02, a las 22.30 horas | Dignity Health Sports Park

Inter Miami vs. Orlando City | MLS fecha 3 | Sábado 2/03, a las 18.30 horas | DRV PNK Stadium

Por definirse vs. Inter Miami | Concacaf CL 8avos (ida) | Jueves 7/03, a las 23 horas | Estadio a definir

Inter Miami vs. Montréal Impact | MLS fecha 4 | Domingo 10/03, a las 19 horas | DRV PNK Stadium

Inter Miami vs. Por definirse | Concacaf CL 8avos (vuelta) | Miércoles 13/03, a las 21.15 horas | DRV PNK Stadium

DC United vs. Inter Miami | MLS fecha 5 | Sábado 16/03, a las 15 horas | Audi Field

NY RB vs. Inter Miami | MLS fecha 6 | Sábado 23/03, a las 15 horas | Red Bull Arena

Inter Miami vs. NYC FC | MLS fecha 7 | Sábado 30, a las 20.30 horas | DRV PNK Stadium