Lionel Scaloni, el mejor de la historia en la Selección Argentina

Lionel Scaloni vive momentos de definición mientras se acerca la fecha límite para dar la lista de convocados de la Selección argentina para la Copa América. Lionel Scaloni

Si bien todas las comparaciones son odiosas e injustas, sin temor a errores, Scaloni es el más ganador de la historia, lo que no necesariamente lo convierte en el mejor, dirán varios. Y es cierto. Pero como toda afirmación es debatible, aquí van algunos datos.

Lionel Scaloni en el podio

Cesar Menotti, uno de los históricos con la Selección, ganó el Mundial de Argentina en 1978. No es poco, pero solo pudo levantar ese trofeo. Carlos Bilardo hizo lo mismo en México en 1986. Ambos decidieron darle poca relevancia a las copas américas.

En cambio, Scaloni apostó a que la Selección logre el título en Brasil para descomprimir a varios de los futbolistas que venían con el peso de perder varias finales. Y lo logró. Después de ese hito, llegaron las otras copas que lo ponen como el más ganador.

Pero no es solo los números lo que avalan el concepto de Scaloni como el mejor de la historia. El técnico hizo un cambio generacional que no era sencillo, dejando de lado al “grupo de amigos de Messi”, que más allá de la competitividad, no habían podido ganar.

En ese camino, hay que anotarle aciertos tan grandes como sorpresivos para el gran mundo del fútbol: Dibu Martínez, Cuti Romero y Rodrigo De Paul son los más notorios, pero hay otros. Potenció a Lionel Messi y recuperó a Ángel Di María.

Pero por sobre todo, supo manejar a un grupo de futbolistas que eran estrellas, y les inculcó la necesidad de ser un equipo, en el cual podían ser titulares o suplentes, pero siempre empujando para un mismo objetivo: ser los mejores.

Y lo consiguió, con el factor suerte de su lado, es cierto. Cuanto podría haber cambiado si Martínez no atajaba lo que atajó, pero para eso están los arqueros. Sus aciertos fueron mucho más que sus errores. Y si bien a algunos les podrá gustar más algún otro entrenador, como Alfio Basile, creador de una gran selección, Scaloni se ganó un lugar preferencial en la historia del fútbol argentino.