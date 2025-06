Lionel Scaloni habló en la previa ante Chile y puso en duda la titularidad de Lionel Messi

En la antesala del encuentro frente a Chile por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 , el técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni , brindó una conferencia de prensa donde abordó la situación del plantel, marcado por varias ausencias, y dejó abierta la posibilidad de que Lionel Messi no sea titular.

"Para el partido no tenemos decidido si va a jugar de arranque o no. Estaría bueno saber cómo se encuentra a nivel físico", señaló el entrenador haciendo referencia sobre la titularidad de Lionel Messi el próximo jueves ante Chile.

Lionel MEssi Lionel Messi en la Selección Argentina.

Con respecto al armado del equipo, Scaloni reconoció que las bajas, tanto por lesión como por suspensión, complicaron la planificación, especialmente en el mediocampo. "Van a haber muchas bajas, sobre todo en el centro del campo. No tengo confirmado el once porque radicará en el entrenamiento, pero daremos la oportunidad de jugar a chicos que no han jugado mucho, es el momento para jugar", explicó.